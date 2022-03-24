США примут до 100 тысяч украинцев, спасающихся от российской агрессии — Байден

Штаты сосредоточены на воссоединении семей и предоставлении убежища попавшим в беду, сказал президент.
Президент США Джозеф Байден заявил, что государство готово принять у себя до 100 тыс. украинцев, спасающихся от развязанной Россией войны.
Об этом американский лидер написал в Сети 24 марта.
"Сегодня я объявил, что Соединенные Штаты примут до 100 000 украинцев и других, кто спасается от российской агрессии. Мы сосредоточены на воссоединении семей и предоставлении убежища попавшим в беду", — говорится в сообщении.
Все, я считаю, что США будут увлечься в 100,000 украинский и другие fleeing российской агрессии.— President Biden (@POTUS) 24 марта 2022
Мы сосредоточены на поставленных семьях и обеспечивают потрясение к теме в harm's way.
Напомним, 23 марта американские СМИ писали, что администрация Байдена планирует облегчить прибытие в США украинцам, бегущим от российского вторжения.
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