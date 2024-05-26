США примут участие в Саммите мира: кто и на каком уровне — Reuters

По словам чиновника, Соединенные Штаты примут участие в саммите, однако он отказался сообщить, кто и на каком уровне.

США подтверждают свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня, но пока не сообщают, кто именно уедет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова анонимного чиновника.

По состоянию на 26 мая свое участие в мероприятии подтвердили представители более чем 80 стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, на каких трех вопросах сосредоточится Украина во время Глобального саммита мира.

Позиция Украины на Саммите мира

Зеленский озвучил три пункта, которые будет соблюдать Украина во время Саммита.

Ядерная энергетическая безопасность Продовольственная безопасность Обмен всех на всех и возвращение детей, которых Россия вывезла на свою территорию.

"Этот саммит мы назвали инаугурационным, но мы хотим не просто поздороваться, но иметь хотя бы три пункта, чтобы хоть как-то двигаться вперед", — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: