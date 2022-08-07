США примут участие в военных учениях вблизи спорной границы Индии с Китаем

Американские и индийские военные проведут совместные учения в высокогорной части Индии, где в 1962 году произошел пограничный военный конфликт с Китаем.

Соединенные Штаты в октябре этого года примут участие в совместных военных учениях с Индией менее чем в 100 километрах от спорной границы с Китаем, которая до сих пор окончательно не демаркирована.

Об этом в субботу, 6 августа, сообщает CNN.

Мероприятия пройдут в рамках 18-го выпуска ежегодных совместных учений, известных как "Военная практика". Тренировки будут сосредоточены на отработке боевых действий на большой высоте.

Представитель Министерства обороны США в комментарии CNN назвал партнерство с Индией "одним из важнейших элементов нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

"Одним из важных элементов этих широких усилий являются учения и учебные мероприятия, и "Военная практика" является одним из таких ежегодных двусторонних учений, направленных на улучшение совместимости и улучшение наших соответствующих возможностей для решения ряда вызовов региональной безопасности", — сказал представитель.

Отношения между Индией и Китаем обострились после того, как в результате кровавого столкновения в Гималаях в июне 2020 года погибли по меньшей мере 20 индийских военнослужащих и четверо китайских солдат.

Напряженность еще больше возросла в последнее время из-за постройки Китаем моста через озеро Пангонг Цо, которое расположено вдоль границы. Правительство Индии осудило этот шаг как незаконную оккупацию.

Во время визита в Индию в этом году командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн охарактеризовал наращивание военного могущества Китая вблизи спорной границы как вызывающее тревогу.

Линия фактического контроля – нечетко определенная де-факто граница между Индией и Китаем – возникла в результате китайско-индийской пограничной войны 1962 года, которая сама по себе была вызвана давними историческими территориальными разногласиями.

Ее точное расположение может быть размыто, и между Китаем и Индией до сих пор идут споры о том, где кончается одна страна и начинается другая.

Любые военные провокации между Индией и Китаем могут иметь тяжелые последствия, поскольку эти страны обладают ядерным оружием.

Напомним, в Китае стартовали военные учения с боевой стрельбой в шести зонах вокруг Тайваня.

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