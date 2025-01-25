США приостановили почти все программы международной помощи, в том числе и Украине – Reuters

Сотрудникам USAID, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу.

Государственный департамент США в пятницу, 24 января, издал приказ об "остановке" всех существующих и новых программ иностранной помощи, согласно приказу президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на служебную записку Госдепа, с которой удалось ознакомиться журналистам.

В документе, составленном бюро иностранной помощи Департамента и подписанном госсекретарем Марко Рубио, говорится, что исключения сделаны только для военного финансирования Израиля и Египта. Никакие другие страны в служебной записке не упоминаются.

Источник, знакомый с ходом обсуждений в Конгрессе, утверждает, что приказ Трампа является незаконным.

"Заморозка этих международных инвестиций заставит наших международных партнеров искать других партнеров по финансированию — вероятных конкурентов и противников США — чтобы заполнить эту дыру.. Чем дольше будет продолжаться это незаконное блокирование средств, тем больше будет подорвано влияние США", – сообщил источник на условиях анонимности.

Другой анонимный собеседник издания, бывший высокопоставленный сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID), назвал последствия указа Трампа о прекращении международной помощи "спровоцированным хаосом".

"Организациям придется прекратить всю деятельность, включая все жизненно важные медицинские услуги, помощь по ВИЧ/СПИДу, питанию, охране здоровья матери и ребенка, всю сельскохозяйственную работу, всю поддержку организаций гражданского общества и образование", – подчеркнул он.

Еще один чиновник USAID, также пожелавший остаться неназванным, сказал, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения.

Напомним, в Пентагоне объяснили, что указ Трампа не касается военной помощи, выделенной Украине администрацией Байдена.

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