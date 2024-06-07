США приветствовали бы участие Китая в Глобальном саммите мира — Госдеп

Вместе с тем, Пекин может прекратить поддержку ВПК РФ, чем будет способствовать остановке российской агрессии.

Участие делегации Китая в Глобальном саммите мира в Швейцарии могло бы быть полезно для мирного процесса.

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Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он заявил, что Вашингтон поощрял Китай принять участие в этом саммите.

"Они присутствовали на предыдущих встречах (в других форматах. – Ред.), и по нашему мнению, их присутствие было полезно. Мы считаем, что их присутствие было бы полезным и в этом случае", — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Вместе с тем, он заявил, что Пекин может предпринять многие другие шаги, которые принесли бы пользу. В частности, представитель Госдепа напомнил, что Китай мог бы прекратить оказывать помощь путинскому режиму в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии сделал неожиданное заявление по поводу саммита в Швейцарии.

Кроме того, мы ранее информировали, что в МИДе прокомментировали заявления Китая о поддержке их "мирного плана" другими странами.

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