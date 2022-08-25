США привлекут Лукашенко к ответственности за сотрудничество с террористом Путиным

В посольстве США в Беларуси подчеркнули, что белорусский народ выступает против вторжения России в Украину, против поддержки режима Лукашенко в этой войне и против попыток оскорбить суверенитет и независимость обеих стран.

Об этом говорится на сайте посольства.

"Уже полгода Украина терпит массовые бомбардировки, осады городов и зверства над своим народом. Украина борется за защиту не только своей демократии, но и за свое выживание как независимой страны. Но последствия войны России не ограничиваются Украиной. Независимое будущее как Украины, так и Беларуси под угрозой из-за экспансионистской, империалистической политики России", — подчеркнули в посольстве США.

Отмечается, что народ Беларуси, как и народ Украины, стремится к будущему, основанному на сохранении суверенитета своей страны, демократических принципов и верховенства права.

"Но исключительная сосредоточенность режима Лукашенко на удержании власти подорвала белорусский суверенитет и поставила белорусскую территорию, воздушное пространство и инфраструктуру на службу военным потребностям России. Соучастие режима Лукашенко в войне России против Украины и его поддержка противоречат воле белорусского народа", — подчеркнули в пресс-службе.

В американском посольстве говорят, что санкции продолжают снижать боеспособность Путина. Тем временем украинские войска успешно защищают свое государство, а украинский народ как никогда сплочен.

"От американских улиц до Майдана, от Капитолийского холма до Совета Европейского Союза, широкая поддержка Украины продемонстрировала, что неспровоцированные нападения на суверенные независимые государства не останутся без ответа и будут очень дорогими как для России, так и для режима Лукашенко. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры во всем мире объединены как никогда", — говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года "белорусский народ продемонстрировал исключительную стойкость в поддержке демократического движения ценой больших личных жертв". С 24 февраля 2022 года белорусские демократические силы "четко дали понять, что белорусский народ против вторжения России в Украину, против поддержки режима Лукашенко в этой войне и против попыток оскорбить суверенитет и независимость обеих стран".

"Белорусские добровольцы воюют бок о бок с украинскими войсками, защищая украинскую территорию. Общественные организации Беларуси собирают и доставляют гуманитарную помощь в поддержку украинского народа, а белорусы принимают меры для недопущения перевозки российских боеприпасов и военной техники через территорию Беларуси в Украину", - подчеркивают в дипведомстве.

Так, в США подчеркнули, что продолжат привлекать Лукашенко к ответственности за сотрудничество с российскими террористами.

"Соединенные Штаты будут продолжать привлекать режим Лукашенко к ответственности за вопиющие нарушения прав человека, в том числе заключение более 1300 политических заключенных. Мы также будем твердо привлекать режим к ответственности за поддержку российского вторжения в Украину", — подчеркнули в посольстве.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что военное руководство Беларуси за несколько дней до полномасштабного вторжения уверяло, что наступления на Украину с их территории не последует.

Читайте также: