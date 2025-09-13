США признали преимущество Украины в сфере беспилотников

Спецпредставитель президента США Кит Келлог / © Getty Images

Спецпредставитель президента США Кит Келлог признал, что Украина стала мировым лидером в производстве беспилотных летательных аппаратов, значительно опередив Соединенные Штаты.

Об этом он рассказал во время ежегодной встречи Yalta European Strategy в Киеве.

«Мы отстаем, отстаем серьезно. Украинцы являются мировыми лидерами в технологиях дронов. Каждое время имеет свои главные активы. Когда-то это была артиллерия, когда-то авианосцы, а сейчас это дроны», — отметил Келлог.

Американский генерал напомнил, что ранее бронированные машины не имели защиты сверху, поскольку не существовало угрозы со стороны воздуха. Сейчас ситуация в корне изменилась: современные артиллерийские системы и дроны способны поражать технику с любого направления.

«Мы должны обеспечить обмен нашими технологиями в этом плане. Я был в командных центрах, наблюдал как организована работа. Это выглядит со стороны как видеоигра: подстрелил танк, пошел выпил кока-колы. Это серьезно меняет уравнение на поле боя. Стоит отдать должное украинцам, они здесь многого достигли», — добавил Келлог.

Он также подчеркнул, что российская армия не является такой мощной, как убеждают в самой РФ. Украинские войска существенно снизили боевой потенциал противника, поэтому речь о поражении Украины уже не ведется.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как будут развиваться военные беспилотники. В то же время он отметил, что для эволюции дронов нужна соответствующая инфраструктура и научные кадры.