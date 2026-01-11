США призвали своих граждан немедленно покинуть Венесуэлу: детали

Посольство США / © УНІАН

США призывают своих граждан немедленно покинуть территорию Венесуэлы и воздержаться от любых поездок в эту страну. Ситуация остается нестабильной.

Об этом говорится в официальном предупреждении посольства США.

В сообщении отмечается, что ситуация в Венесуэле остается нестабильной и непредсказуемой, несмотря на возобновление международного авиасообщения. Американцам, все еще находящимся в стране, рекомендуют оставить ее как можно скорее.

Акцентируют, что перед отъездом гражданам США следует принять меры предосторожности и быть внимательными к окружающим.

«Поступают сообщения о группах вооруженных ополченцев, известных как коллективы , устанавливающие блокпосты и обыскивающие транспортные средства на предмет доказательств гражданства США или поддержки Соединенных Штатов. Гражданам США в Венесуэле следует оставаться бдительными и осторожными во время путешествий на автомобиле», — предостерегают в посольстве.

Кроме того, в Венесуэле продолжаются перебои с электроснабжением и работой коммунальных служб, что еще больше усугубляет ситуацию для иностранцев.

Госдепартамент США предоставил Венесуэле четвертый, самый высокий уровень туристической угрозы - "Не путешествовать". Среди основных рисков называют незаконные задержания, пытки в местах содержания, терроризм, похищение людей, высокий уровень преступности, гражданские волнения и критически слабую систему здравоохранения.

Напомним, еще в марте 2019 США вывели весь дипломатический персонал из Каракаса и полностью приостановили работу посольства. Все консульские услуги в Венесуэле — как плановые, так и экстренные — остаются недоступными, а у американских властей нет возможности оказывать помощь своим гражданам на территории страны.

Ранее глава США Дональд Трамп заявления о задержании Николаса Мадуро и вывозе лидера Венесуэлы из страны. США, как отметил американский глава, успешно нанесли широкомасштабный удар против Венесуэлы.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сделал заявление о том, что его страна стала объектом военной агрессии со стороны США. По его словам, враг пытался проникнуть в тыл через газовые коммуникации в районах Фуэрте-Туна, Каракас, штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, нанося удары по гражданским объектам с боевых вертолетов.

Впоследствии Трамп сделал заявление о спецоперации в Венесуэле. «Многое прекрасного планирования, много замечательных войск и замечательных людей. Это была блестящая операция, по сути», — высказался Трамп.