США призвали Украину прекратить атаковать российские НПЗ – Кулеба высказался в ответ

Украине нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защититься от атак РФ, ведь эта страна начала не просто агрессию, а ракетно-дроновую войну. В то же время США призвали Украину прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы из-за повышения мировых цен на нефть. Однако сейчас наше государство не видит причинно-следственных связей по этому поводу.

Об этом в эфире "ТСН.Неделя" сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр отметил необходимость систем ПВО, чтобы Украина смогла защитить свою энергосистему от уничтожения.

"Послушал господина Остина, очень большой друг Украины, многое для нас сделал, но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим, появление проблем на российском энергетическом рынке, но что-то я не вижу проблем на мировом», – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что у Украины из-за отсутствия батарей Patriot растет перечень погибших мирных граждан и это "никого не волнует".

"Я всех очень люблю и уважаю наших партнеров, но когда доходит до такой логики, то у меня один вопрос: а у нас из-за ударов по нашей критической системе, из-за отсутствия батарей Patriot растет количество людей, живущих без света", – сказал руководитель. МИД.

Министр отметил, что нужно мыслить своими интересами. Поэтому, если партнеры говорят, что дадут 7 батарей Patriot с просьбой не делать того или иного, тогда, по словам Кулебы, есть предмет для разговора. Однако если защиты нет и нет пакета помощи, тогда "каждый выживает, как может".

Тем временем в офисное здание российского " Газпрома " врезался дрон. В результате атаки поврежден фасад здания. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан отметил, "Если нельзя бить по НПЗ, то, значит, по офисам можно. Это военная цель ".

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