США продадут Украине ключевое оружие: у Зеленского сообщили детали соглашения

Соединенные Штаты / © Associated Press

Государственный департамент США принял решение о возможной продаже Украине авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 825 млн долларов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак со ссылкой на Агентство по безопасности сотрудничества в сфере обороны (Defense Security Cooperation Agency).

Что войдет в пакет помощи для Украины

Согласно официальному запросу, Украина планирует приобрести:

3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM);

3350 встроенных систем позиционирования (GPS/INS);

контейнеры, пилоны, запасные части, программное обеспечение, а также услуги по обучению персонала и логистической поддержке.

Как отмечается в сообщении, продажи этих боеприпасов «улучшат способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам» и будут способствовать самообороне. Правительство США подчеркивает, что эта помощь не нарушит военный баланс региона.

Кто профинансирует сделку

Финансирование сделки будет производиться за счет средств Дании, Нидерландов, Норвегии и финансирования от США по программе Foreign Military Financing. Основными подрядчиками выступят американские компании Zone 5 Technologies и CoAspire.

Ракетная система ERAM является результатом сотрудничества с союзниками по НАТО, что позволяет быстро развертывать эффективную и масштабируемую систему.

Напомним, ракеты-бомбы ERAM изменят воздушные удары Украины по России. Новейшее оружие может поражать цели на расстоянии до 450 км. Она станет важным усилением для украинских воздушных сил.

Ранее Украина получала от США высокоточные бомбы GLSDB. Однако их дальность составляет около 150 км. ERAM способны бить втрое дальше и значительно точнее.