США продадут Украине пакеты поддержки для ПВО и гаубиц: заявление Пентагона

Пентагон / © Associated Press

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Госдепартамент США 24 июля согласовал продажу Украине двух пакетов вооружения. Первый предназначен для уже переданных Киеву самоходных артиллерийских установок М109, второй — для нужд противовоздушной обороны.

Об этом говорится в пресс-релизах Пентагона.

По информации Минобороны США, первый пакет поддержки ПВО для Украины оценивается в 180 млн долл. Его цель — усиление возможностей действующих систем ПВО американского производства.

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Как сообщает Пентагон, пакет предусматривает «приобретение оборудования и услуг для поддержки мероприятий по обучению, поддержке и модернизации существующих систем противовоздушной обороны американского происхождения«.

В перечень войдут:

существенные модификации и техническое обслуживание;

запасные части, расходные материалы и аксессуары;

ремонтная поддержка и возврат;

обучение персонала и учебное оборудование;

инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;

другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Второй пакет оценен в около 150 млн долл. Он предусматривает оборудование для технического обслуживания, ремонта и модернизации самоходных артиллерийских установок M109, которые ранее предоставлялись Украине США и партнерами.

«Правительство Украины запросило на приобретение оборудования и услуг для модернизации самоходных гаубиц M109, технической помощи, обучения, публикаций и других связанных элементов логистики и поддержки программ. Общая стоимость оценивается в 150 миллионов долларов», — говорится в официальном заявлении.

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В документе отмечается, что эта продажа соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов.

«Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы. Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе», — указано в пресс-релизе.

Напомним, накануне США согласовали продажу Украине ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму 172 млн долл. и боевых машин пехоты Bradley на 150 млн долл.