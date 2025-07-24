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США продадут Украине пакеты поддержки для ПВО и гаубиц: заявление Пентагона
Согласно данным Пентагона, первый пакет в 180 млн долл. укрепит системы ПВО, которые уже есть у Украины. А второй пакет на 150 млн долл. обеспечит обслуживание гаубиц M109.
Госдепартамент США 24 июля согласовал продажу Украине двух пакетов вооружения. Первый предназначен для уже переданных Киеву самоходных артиллерийских установок М109, второй — для нужд противовоздушной обороны.
Об этом говорится в пресс-релизах Пентагона.
По информации Минобороны США, первый пакет поддержки ПВО для Украины оценивается в 180 млн долл. Его цель — усиление возможностей действующих систем ПВО американского производства.
Как сообщает Пентагон, пакет предусматривает «приобретение оборудования и услуг для поддержки мероприятий по обучению, поддержке и модернизации существующих систем противовоздушной обороны американского происхождения«.
В перечень войдут:
существенные модификации и техническое обслуживание;
запасные части, расходные материалы и аксессуары;
ремонтная поддержка и возврат;
обучение персонала и учебное оборудование;
инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
другие связанные элементы логистики и программной поддержки.
Второй пакет оценен в около 150 млн долл. Он предусматривает оборудование для технического обслуживания, ремонта и модернизации самоходных артиллерийских установок M109, которые ранее предоставлялись Украине США и партнерами.
«Правительство Украины запросило на приобретение оборудования и услуг для модернизации самоходных гаубиц M109, технической помощи, обучения, публикаций и других связанных элементов логистики и поддержки программ. Общая стоимость оценивается в 150 миллионов долларов», — говорится в официальном заявлении.
В документе отмечается, что эта продажа соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов.
«Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы. Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе», — указано в пресс-релизе.
Напомним, накануне США согласовали продажу Украине ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму 172 млн долл. и боевых машин пехоты Bradley на 150 млн долл.