США продлили лицензию для российской АЗС "Лукойла" за границей: что это значит

ЛУКОЙЛ / © Associated Press

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продлило срок действия генеральной лицензии, разрешающей функционирование розничных автозаправочных станций (АЗС) подсанкционной российской компании «ЛУКойл» за пределами России. OFAC продлевает разрешение до 29 апреля 2026 года. Предыдущая лицензия действовала до 13 декабря 2025 года.

Об этом стало известно из генеральной лицензии №128b.

Для чего нужно разрешение?

Эта лицензия необходима для проведения трансакций, связанных с обслуживанием и функционированием розничных АЗС «ЛУКОЙЛ» и сворачиванием деятельности этих станций.

Новая версия лицензии также четко авторизирует сделки с участием ключевых международных подразделений компании, включая Lukoil International GmbH (LIG). А также ее американские дочерние компании — Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation.

Напомним, решение о продлении разрешения принято на фоне трудностей, с которыми столкнулись АЗС «Лукойла» в США после наложения санкций. В частности, на автозаправках в Нью-Джерси, большинство из которых работают по франшизе, возникли серьезные проблемы с приемом платежей кредитными и дебетовыми картами.

В одном только Нью-Джерси расположено более 110 АЗС под брендом «Лукойл», где до 85% всех продаж осуществляется именно через карточные платежи. Это около 60% всех АЗС компании в США.

Напомним, ранее Минфин США отложил начало применения некоторых санкций в отношении российской нефтяной компании «Лукойл» на три недели — до 13 декабря. Речь идет о соглашениях, связанных с зарубежной сетью АЗС компании и контрактами на продажу ее международных активов.

Также сообщалось, Дональд Трамп нанес сокрушительный удар по главной артерии российской экономики — нефтяной отрасли. Новые санкции США против гигантов «Роснефть» и «Лукойл» оказались «очень эффективными», вызвав панику среди российских олигархов и лихорадку на мировых рынках.