США продолжат работу с союзниками для обеспечения Украины ПВО и другими системами – Пентагон

В Пентагоне заявили о планах усилить международное взаимодействие для усиления оборонных возможностей Украины.

США могут подтвердить иранское происхождение дронов, применяемых Россией против Украины, и планируют продолжить работу с союзниками для обеспечения ВСУ необходимыми средствами для обороны.

Об этом спикер Пентагона генерал Пэт Райдер сообщил на брифинге 20 октября.

"Мы знаем, что эти дроны имеют происхождение из Ирана", — сказал Райдер в ответ на просьбу прокомментировать наличие у США доказательств, которые опровергали бы возражения по этому поводу со стороны Ирана и России.

Спикер Пентагона пояснил, что это подтверждают сами дроны и их конструкция, информация от разведки о подготовке и передаче этих беспилотников из Ирана в РФ. Еще одно доказательство – присутствие иранских военных в оккупированном Крыму для обучения российских военных.

Генерал также сообщил, что США планируют усилить международное взаимодействие в целях усиления оборонных возможностей Украины.

"Министр (обороны США Ллойд Остин – ред.) недавно общался с главой украинского Минобороны, он говорил с нашими союзниками и партнерами о том, что мы можем сделать, чтобы поддержать Украину в сферах, таких как противовоздушная оборона. Мы продолжим это общение – не только по ПВО, но и другим системам, необходимым для ВСУ – в ближайшие дни", – рассказал спикер американского Минобороны.

Системы ПВО для Украины

По итогам шестого заседания в формате "Рамштайн" 12 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно.

Днем ранее, 11 октября, Украина получила от Германии систему ПВО IRIS-T.

На "Рамштайне" министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет.

Великобритания заявила о передаче Украине зенитных ракет AMRAAM для комплексов ПВО NASAMS.

Испания планирует предоставить Украине четыре системы ПВО Hawk.

Франция планирует передать Украине 8 комплексов ПВО NASAMS.

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