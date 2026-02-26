- Дата публикации
США прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы
В настоящее время Вашингтон возлагается на информацию кубинской стороны об обстоятельствах происшествия.
В Вашингтоне впервые отреагировали на сообщения о катере под американским флагом, якобы зашедшим в воды Кубы и открывшим огонь по пограничникам. Во власти подчеркнули, что правительство США не причастно к этой операции.
Инцидент прокомментировал госсекретарь Марко Рубио, сообщает The New York Times.
Находящийся с дипломатическим визитом в островном государстве Сент-Китс и Невис для встреч с представителями стран Карибского бассейна Рубио заявил, что США расследуют сообщения о стрельбе на территории Кубы.
По его словам, в настоящее время Вашингтон возлагается на информацию кубинской стороны об обстоятельствах происшествия.
«По мере сбора дополнительной информации мы будем готовы отреагировать соответствующим образом», — отметил он.
На вопрос, могло ли событие быть связано с представителями американского правительства или выполнено по его поручению, Рубио ответил: «Нет».
Ситуацию также прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс.
«Мы наблюдаем это. Надеемся, что все не окажется настолько плохо, как мы опасаемся. Но я не могу сказать больше», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в территориальных водах Кубы произошло вооруженное столкновение кубинских пограничников с экипажем лодки под флагом США.
Мы ранее информировали, что Куба обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в принуждении и ухудшении гуманитарной ситуации на фоне глубочайшего экономического кризиса за десятилетие.