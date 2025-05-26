США просят Израиль отложить наземную операцию в Газе

Война в Секторе Газа

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США призвали Израиль отложить развертывание полномасштабной наземной операции в Секторе Газа, чтобы не сорвать переговорный процесс по освобождению заложников.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным источников, Вашингтон озвучил два ключевых пункта просьбы: отсрочить наступательные действия и разрешить продолжение переговоров параллельно с военными операциями.

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Несмотря на активные боевые действия, в Иерусалиме дали четко понять, что если наземная фаза операции начнется, Израиль не будет отступать с занятых территорий даже в случае достижения договоренностей.

«Только что начнутся маневры, мы будем действовать в полную силу и не остановимся, пока не будут достигнуты все цели», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Несмотря на это, США обратились с просьбой предоставить шанс дипломатии и не закрывать окно для переговоров по заложникам.

«Если есть возможность временного прекращения огня для возвращения заложников, мы готовы к этому», — заявил ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Сейчас в переговорах на столе находится только один вариант — план спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа. Он предусматривает освобождение 10 заложников в обмен на 60-дневную остановку огня.

Несмотря на выход израильской делегации из переговоров, администрация США не остановила процесс и ведет косвенные переговоры с ХАМАС через посредника — доктора Башара Бахбаха, возглавлявшего кампанию «Арабо-американцы за Трампа».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он «готов» закончить войну в Газе на условиях, которые «обеспечат безопасность Израиля», вернут заложников, а лидеры ХАМАС будут изгнаны из Газы.

Мы ранее информировали, что израильские солдаты по ошибке произвели предупредительные выстрелы по дипломатам, представляющим страны Европейского Союза, Великобританию, Канаду, Китай, Россию и другие страны.

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