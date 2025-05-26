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США просят Израиль отложить наземную операцию в Газе
Администрация президента США просила Израиль временно воздержаться от развертывания полномасштабной военной операции в Секторе Газа, чтобы дать возможность продвинуться в переговорах по освобождению заложников.
США призвали Израиль отложить развертывание полномасштабной наземной операции в Секторе Газа, чтобы не сорвать переговорный процесс по освобождению заложников.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По данным источников, Вашингтон озвучил два ключевых пункта просьбы: отсрочить наступательные действия и разрешить продолжение переговоров параллельно с военными операциями.
Несмотря на активные боевые действия, в Иерусалиме дали четко понять, что если наземная фаза операции начнется, Израиль не будет отступать с занятых территорий даже в случае достижения договоренностей.
«Только что начнутся маневры, мы будем действовать в полную силу и не остановимся, пока не будут достигнуты все цели», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Несмотря на это, США обратились с просьбой предоставить шанс дипломатии и не закрывать окно для переговоров по заложникам.
«Если есть возможность временного прекращения огня для возвращения заложников, мы готовы к этому», — заявил ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Сейчас в переговорах на столе находится только один вариант — план спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа. Он предусматривает освобождение 10 заложников в обмен на 60-дневную остановку огня.
Несмотря на выход израильской делегации из переговоров, администрация США не остановила процесс и ведет косвенные переговоры с ХАМАС через посредника — доктора Башара Бахбаха, возглавлявшего кампанию «Арабо-американцы за Трампа».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он «готов» закончить войну в Газе на условиях, которые «обеспечат безопасность Израиля», вернут заложников, а лидеры ХАМАС будут изгнаны из Газы.
Мы ранее информировали, что израильские солдаты по ошибке произвели предупредительные выстрелы по дипломатам, представляющим страны Европейского Союза, Великобританию, Канаду, Китай, Россию и другие страны.