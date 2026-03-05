США просят помощи у Украины из-за войны с Ираном: что ответил Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина получила запрос от Соединенных Штатов в поддержку в защите от «шахедов» в регионе Ближнего Востока.

Об этом сегодня, 5 марта, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут обеспечить необходимую безопасность.

«Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей», — отметил глава государства.

В чем именно состоит эта помощь, Зеленский не уточнил.

Впрочем, в своем вечернем обращении президент подчеркнул, что защищая страны от иранского режима, Украина добавляет себе возможности защиты.

По его словам, украинская сторона постоянно работает с партнерами по поводу возможности добавить защиты тем странам, которые сейчас под ударами из Ирана.

"Рустем Умеров координирует контакты с партнерами на Ближнем Востоке, в регионе Залива, и также мы говорим с Соединенными Штатами Америки. Поддержка по безопасности от Украины будет. Главное, что это позволит нам расширить наше сотрудничество с партнерами: защищая страны от иранского режима, мы добавляем себе возможностей", - сказал президент.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна по передаче им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед».

В разговоре с Bloomberg он заявлял, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток. Зеленский признал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.