США просят талибов не вступать в Кабул, пока продолжается эвакуация американцев — СМИ

США просят талибов не вступать в Кабул, пока продолжается эвакуация американцев — СМИ

Между тем талибы ведут переговоры с действующей властью страны о передаче власти.

Восемь или девять представителей делегаций талибов из Катара прибыли в президентский дворец в Кабуле для переговоров об условиях мирной передачи власти.

Об этом сообщает CNN.

Среди них — Анас Хаккани, брат заместителя лидера талибов Сираджуддина Хакани. Сираджуддин Хакани — полевой командир афганских талибов. Он также возглавляет сеть Хаккани, наиболее радикальное крыло "Талибана".

Эксперты по безопасности оценивают сеть Хаккани одной из самых значительных угроз стабильности в Афганистане. Ее обвиняют в многочисленных масштабных атаках в Афганистане.

Между тем специальный представитель Соединенных Штатов в Афганистане Залмай Халилзад попросил бойцов "Талибана" не вступать в Кабул к эвакуации граждан США.

На прошлой неделе в Дохе состоялись переговоры между представителями "Талибана" и представителями правительства Афганистана, а также посланниками США, Китая, Пакистана, ООН, ЕС.

Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

Как сообщалось, 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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