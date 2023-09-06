США проведут испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

Запуск ракеты будет производиться с Ванденбергской базы космических сил США.

Соединенные Штаты сообщили России о проведении запланированного испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны США.

В сообщении указывается, что США сообщили Россию о предстоящем испытании баллистической ракеты без боевой части, которое должно состояться 6 сентября.

Запуск ракеты будет происходить с Ванденбергской базы космических сил, согласно плану, утвержденному несколько лет назад.

Представитель Пентагона Пат Райдер заявил, что в ходе учений США проверят эффективность и точность части ядерной триады США.

"Согласно стандартным процедурам, Соединенные Штаты направили сообщения перед запуском, согласно Гаагскому кодексу поведения и заранее сообщили российское правительство в соответствии с нашими двусторонними обязательствами", — заявил Райдер.

Напомним, ранее сообщалось, что военный аналитик, полковник Петр Черник рассказал, какие ракеты могут изменить ход войны России против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина начала работу над дальнобойным оружием, нанесшим удар по территории РФ.

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