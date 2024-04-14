США проведут военные учения в космосе: будут противодействовать спутнику размером с холодильник

Космические силы США планируют провести первые военные учения в космосе, призванные смоделировать ответ на "орбитальную агрессию". В миссии будут задействованы два спутника, один из которых будет имитировать аппарат потенциального противника.

Об этом сообщает издание ArsTechica.

К учениям на орбите под названием Victus Haze Космические силы США планируют привлечь компании Rocket Lab и True Anomaly, которые предоставят для этой миссии спутники.

Аппарат True Anomaly Jackal, размером с холодильник, выступит в качестве спутника возможного противника США — к примеру, Китая либо России. Он начнет выполнять "угрожающие" маневры: например, приблизится к американскому космическому аппарату или сделает еще что-нибудь неожиданное.

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Спутник Rocket Lab будет запущен по первому требованию для отслеживания действий "аппарата противника" — это поможет продемонстрировать способность Космических сил США реагировать на возможные угрозы. В последствии, если все пойдет по плану, спутники поменяются местами.

"Когда другая страна запускает объект в космос и мы не знаем, что это за объект, каковы его намерения и возможности, мы можем полететь и выяснить, что это за штука", — объяснил содержание этой миссии заместитель руководителя космических операций Космических сил США генерал Майкл Гетлейн.

Предварительно космические учения запланированы на осень 2025 года.

Напомним, в марте этого года в МИД России заявили, что российским властям известно о попытках разведки США использовать коммерческие спутниковые сети, в частности SpaceX. В Кремле предупредили, что такие действия делают эти спутники "законными целями" для военных.

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