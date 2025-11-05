Ракета Minuteman / © Getty Images

Командование глобальных ударов Воздушных сил США 5 ноября осуществило тестовый запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии.

Об этом сообщила пресс-служба Космической военной базы Ванденберг.

Цель тестового запуска Minuteman III

Запуск, получивший обозначение GT 254, имел целью проверить надежность, боевую готовность и точность системы МБР — «ключевого элемента национальной обороны США».

Как отмечается в сообщении, испытания проводил экипаж 625-й эскадрильи стратегических операций с использованием системы Airborne Launch Control System (ALCS), расположенной на борту самолета ВМС США E-6B Mercury.

Тест должен был подтвердить эффективность и постоянную готовность ALCS — резервной системы командования и контроля ядерных сил.

«GT 254 — это не просто запуск, а всесторонняя оценка способности системы выполнять свою критическую задачу. Данные, собранные во время испытания, имеют решающее значение для поддержания надежности и точности этого оружия», — отметил командир 576-й летной испытательной эскадрильи подполковник Карри Рэй.

Детали запуска американской МБР и результаты

Запуск состоялся на Западном испытательном полигоне базы Ванденберг. В пресс-релизе отмечается, что это часть регулярных плановых тестов, направленных на проверку технического состояния системы Minuteman III с соблюдением самых высоких стандартов безопасности.

«Это испытание подтвердило надежность, гибкость и модульность системы. Тщательная работа команды AFGSC гарантирует, что ядерные силы США остаются на самом высоком уровне готовности», — подчеркнул командир 377-й группы испытаний и оценивания полковник Дастин Гармон.

Как уточняется, именно 377-я группа, являющаяся единственной в ВВС США, специализируется на тестировании межконтинентальных баллистических ракет и отвечала за планирование и контроль проведения этого запуска.

Пресс-служба базы Ванденберг сообщила, что боевой блок невооруженной ракеты пролетел около 4200 миль (примерно 6750 км) и успешно достиг испытательного полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн, расположенном на Маршалловых островах.

На полигоне, оснащенном высокоточными радарами, оптическими сенсорами и телеметрическими системами, были собраны важные данные о финальной фазе полета ракеты.

Отмечается, что в испытании приняли участие военные из всех трех ракетных крыльев Командования глобальных ударов ВВС США (AFGSC). Техническую поддержку обеспечивали специалисты 90-го ракетного крыла с базы Ф.Э. Уоррен в штате Вайоминг.

«Пока мы модернизируемся до системы Sentinel, мы должны сохранять полную готовность действующего флота Minuteman III. Тест GT 254 помогает выполнять эту задачу, обеспечивая точность и надежность», — отметил командующий Командования глобальных ударов ВВС США генерал Дэвис.

Что известно о ракете Minuteman III?

LGM-30G Minuteman III — это ключевая американская межконтинентальная баллистическая ракета, которая является единственной МБР шахтного базирования на вооружении ВВС США с 1970 года. Ракета имеет значительный радиус действия — 13 тыс. км. Ее ближайшим аналогом в СССР была легкая баллистическая ракета 15Ж58 (комплекс «Тополь»).

Реакция Украины на запуск американской МБР

Запуск ракеты Minuteman III прокомментировал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«США произвели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерной БЧ. Трамп также умеет играть в эскалацию, и лучше путина», — говорится в сообщении Коваленко.

К слову, в конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с Россией и Китаем. Это заявление может отменить десятилетия ядерной политики США, поскольку последний раз Штаты проводили такие тесты в 1992 году. По словам Трампа, это ответ на испытательные программы других стран.