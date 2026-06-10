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США провели секретную операцию в Ормузском проливе: Трамп раскрыл подробности
Дональд Трамп заявил, что США провели секретную миссию в Ормузском проливе. Благодаря операции более 200 судов и 100 миллионов баррелей нефти вышли на мировой рынок.
США провели тайную военную операцию, чтобы защитить торговые суда в Ормузском проливе. Благодаря этому на мировой рынок успешно попало более 100 миллионов баррелей нефти.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своих социальных сетях.
Что известно о секретной операции США в Ормузском проливе
«В прошлом месяце я приказал нашим большим Вооруженным силам США провести секретную миссию по поддержке нефтяных танкеров и других коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить, что результатом этих усилий стало то, что более 100 миллионов баррелей нефти успешно прошли через пролив и попали на открытый рынок», — заявил американский лидер.
Он уточнил, что в рамках этой миссии безопасный путь через стратегически важный пролив был обеспечен для более чем 200 коммерческих судов. Дональд Трамп также подчеркнул, что сейчас контроль над Ормузским проливом осуществляют США, а не власти Ирана.
«Их армия разгромлена, а их экономика уничтожена. Для Ирана все кончилось!», — резюмировал Трамп.
Война в Иране — последние новости
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «слишком долго затягивал переговоры по соглашению» и сделал громкое предупреждение Тегерану.
Несмотря на это в ночь на 10 июня Иран осуществил запуск ракет и беспилотников в направлении американских баз на Ближнем Востоке.
Также мы писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка «очень близка» к достижению соглашения. По его словам, это может произойти на следующей неделе или через несколько месяцев.