США провели успешную антитеррористическую операцию: ликвидирован лидер "Аль-Каиды" — СМИ

Удар с беспилотника ЦРУ был нанесен по одному из домов в столице Афганистана Кабуле, где находился лидер террористов Айман аз-Завахири.

В ночь на 2 августа в Белом доме заявили о проведении успешной антитеррористической операции.

В сообщении в Twitter анонсировали, что подробности этой операции вскоре сообщит президент США Джо Байден.

"Сегодня вечером в 19:30 по восточному времени (в 2:30 по Киеву — ТСН) президент Байден выступит с комментариями относительно успешной антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

Между тем со ссылкой на собственные источники Reuters сообщает, что речь идет о ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, руководившего этой террористической сетью от 2011 года, с момента ликвидации Усамы Бен Ладена.

Один из американских чиновников на условиях анонимности сообщил агентству, что в воскресенье, 31 июля, был нанесен удар с беспилотника ЦРУ по одному из домов в столице Афганистана Кабуле, где находился лидер террористов.

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Спикер "Талибана" Забихуллах Муджахид подтвердил, что удар произошел, и решительно осудил его, назвав нарушением "международных принципов". О том, кто был целью удара американцев, власти Афганистана не сообщают.

Известно, что Айман аз-Завахири раньше был египетским врачом-хирургом. Как один из лидеров "Аль-Каиды" он был причастен к координации атаки 11 сентября 2001 года, во время которой четыре гражданских самолета были захвачены и врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, Пентагон возле Вашингтона и поле в Пенсильвании, убив почти 3000 человек.

Напомним, на северо-западе Сирии в октябре 2021 года в результате авиаудара США погиб один из высокопоставленных главарей террористической организации "Аль-Каида" Абдул Хамид аль-Матар.

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