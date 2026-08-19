США проводят скрытую операцию по транспортировке нефти через Ормуз

Ормузский пролив / © Associated Press

Реклама

США непублично организовали судоходный коридор через Ормузский пролив, по которому ежедневно перевозят миллионы баррелей нефти. Операция длится уже несколько недель и помогает частично возобновить поставки нефти на мировой рынок.

Об этом Axios сообщили двое американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Реклама

По их словам, в рамках операции через южный канал пролива вдоль побережья Омана ежедневно проходят 15-20 танкеров. Сейчас через пролив вывозят около 10 млн баррелей нефти в сутки — примерно половину транспортируемого до войны объема.

Реклама

Как работает коридор

Американские военные не только сопровождают танкеры, уже загруженные нефтью. Они также помогают пустым судам зайти в Персидский залив со стороны Аравийского моря через Ормузский пролив.

Танкеры направляются в порты стран региона, загружаются нефтью, после чего возвращаются по тому же маршруту.

По данным Axios, операцию координирует специальная группа, расположенная в штабе армии США в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина. Она сотрудничает с партнерами в странах Персидского залива.

Ежедневно военные формируют списки судов, которые должны выйти из Персидского залива через Ормузский пролив, а также пустые танкеры, которые должны зайти в регион.

Реклама

Суда проходят по проливу организованными колоннами в определенные временные промежутки. Движение происходит по южному каналу в соответствии с рекомендациями американских военных.

Безопасность обеспечивают, в частности, истребители ВВС США, защищающие суда от иранских крылатых ракет и беспилотников.

«Мы контролируем южный канал Ормузского пролива уже два месяца. Корпус стражей исламской революции может создавать проблемы, но они не контролируют пролив. Мы контролируем его», — заявил один из американских чиновников, непосредственно знакомый с ходом операции.

Иран потерял часть возможностей для наблюдения

По словам американских чиновников, нынешняя операция стала возможна после двухнедельной военной кампании Центрального командования США, в результате которой были ослаблены радарные системы и средства морского наблюдения Ирана.

Реклама

Поэтому Иран имеет значительно меньше возможностей отслеживать движение судов по южному каналу пролива. Американские чиновники утверждают, что Тегеран использует лишь несколько восстановленных радаров и наблюдателей на скоростных катерах Корпуса стражей исламской революции.

По их словам, из-за ограниченного наблюдения иранские силы часто запускают беспилотники и крылатые ракеты примерно в направлении возможного прохождения судов.

Некоторые танкеры потерпели удары, однако часть атак удалось перехватить американским военным. В частности, в начале этой недели американские силы, по словам одного из чиновников, сбили восемь иранских беспилотников и две крылатые ракеты.

Через пролив уже проходит до 10 млн баррелей в день

За последние две недели через южный канал Ормузского пролива каждый вечер проходили 15-20 танкеров в каждом направлении.

Средний ежедневный объем экспорта постепенно растет и сейчас приближается к 10 млн. баррелей нефти.

В некоторые дни в течение последних недель из Персидского залива вывозили 15–20 млн баррелей. На этой неделе в одну из ночей планировалось провести через южный канал более 20 судов. Потенциально они могли вывезти около 15 млн. баррелей нефти.

Восстановление части поставок имеет немаловажное значение для мирового энергетического рынка. Объемы пока остаются ниже довоенных, однако, по оценкам американских чиновников, операция уже заметно увеличивает доступное на мировом рынке количество нефти.

«Через Ормузский пролив выходит огромное количество нефти», — заявил президент США Дональд Трамп.

В то же время Трамп сообщил, что США пока не ведут переговоры с Ираном.

«Они тратят время. Переговоры с ними — это пустая трата времени», — сказал американский президент.

По его словам, Иран «все еще имеет силы для борьбы», но в целом «стал лишь тенью самого себя».

Тем временем в Иране высмеяли претензии Трампа на Ормузский пролив. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи прокомментировал заявления президента США о том, что Ормузский пролив может стать американской территорией. Резаи возглавил ключевой орган безопасности Ирана только 10 августа.

Новости партнеров

Новости партнеров