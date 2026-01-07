США пытаются захватить танкер под российским флагом: что известно

Танкер. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Соединенные Штаты Америки пытаются захватить нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования через Атлантику. Официальных деталей нет

Об этом сообщил Reuters американский чиновник.

Это увлечение, говорит источник, может усилить напряженность в отношениях с Россией. Отмечается, что танкер, первоначально известный как Bella-1, проскользнул сквозь морскую блокаду американских санкционных танкеров и отклонил попытки Береговой охраны США подняться на него.

Реклама

Чиновники, которые общались на условиях анонимности с агентством, отметили, что во время операции в этом районе были военные корабли РФ, в том числе российская подлодка.

В настоящее время операцию проводит Береговая охрана и американские военные. Между тем росСМИ сообщают, что вертолет, который, якобы, перевозит американских военных, пытается приземлиться на нефтяной танкер, чтобы взорвать десант. RT опубликовал две фотографии, на которых виден вертолет, приближающийся к танкеру.

Sky News со ссылкой на компанию Windward, занимающуюся морской аналитикой, сообщает о том, что после того, как танкер покинул Карибский бассейн, он сменил свое название с Bella 1 на Marinera и принял российский флаг. Судно нарисовало флаг РФ на своем корпусе во избежание захвата Береговой охраной США.

Его внесли в официальный реестр судов России. Затем Москва подала официальный дипломатический протест, требуя от Вашингтона прекратить преследование. Согласно международному праву, суда, плавающие под флагом определенной страны, находятся под защитой этого государства.

Реклама

Ситуация с танкером: что известно

В конце декабря береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, следовавшее в Венесуэлу за нефтью. Впрочем, подсанкционный танкер показал триколор РФ и заставил американский флот отступить.

New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия просила США не трогать этот танкер. Якобы запрос от России поступил в Государственный департамент и Совет внутренней безопасности Белого дома поздно в новогоднюю ночь.

Позже стало известно, что Кремль отправил военный флот прикрывать свой танкер от американцев. Судно, которое пока не перевозит груз, ранее использовалось для транспортировки венесуэльской нефти. Во вторник танкер находился между Шотландией и Исландией.