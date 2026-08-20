США расформируют батальон ударных БпЛА, созданный по опыту Украины: эксперты бьют тревогу

Американский беспилотник / © Associated Press

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Армия США сворачивает экспериментальный батальон беспилотных штурмовых подразделений, перенимавший тактику украинских военных. Смена стратегического курса и кадровых приоритетов в Пентагоне вызвала волну критики среди военных аналитиков.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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США создали специализированный батальон беспилотных штурмовых подразделений в Европе в январе на базе 173 воздушно-десантной бригады, чтобы военные могли отработать тактику применения дронов и наземных роботизированных систем с учетом опыта войны в Украине.

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После участия в учениях Saber Junction, которые пройдут в Германии в августе и сентябре, батальон передаст командованию наработанные данные. После этого военнослужащие вернутся к выполнению обычных задач воздушно-десантной пехоты.

Почему США расформируют подразделение ударных дронов

Свертывание проекта связывают, прежде всего, с изменениями в руководстве и стратегическом курсе сухопутных войск США. Создание батальона было одной из ключевых инициатив генерала Рэнди Джорджа и частью его концепции трансформации в контакте. В апреле министр обороны Пит Хегсет уволил Джорджа.

Его преемник в должности исполняющего обязанности начальника штаба армии генерал Кристофер ЛаНеве сделал ставку на концепцию «возвращения к основаниям». В служебной записке и документе «Армейский азимут» он отметил базовую военную дисциплину и общевойсковую подготовку. В то же время ЛаНеве заявил о намерении продолжать работу над технологиями искусственного интеллекта, РЭБ и кибербезопасности.

Эксперты опасаются потери боевого опыта

Решение отказаться от специализированного подразделения уже повлекло критику со стороны военных экспертов. Аналитик Института Брукингса Майкл О’Ханлон подчеркнул, что Украина фактически осуществила революционные изменения в тактике ближнего боя, поэтому отказ от дальнейшего освоения соответствующих методов может создать риск для американской армии.

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Представители армии США уверяют, что страна стремится сохранить технологическое преимущество в сфере беспилотников, в частности, для масштабных военных операций. В то же время, конкретного плана дальнейшего развития ударных дронов ведомство пока не представило.

Свертывание эксперимента с батальоном БпЛА происходит на фоне других изменений, начатых в. о. начальника штаба. В частности, одну из оперативных групп планируют перебросить из Европы в Южную Корею, тогда как III бронетанковый корпус был передан под управление нового Командования Западного полушария.

Кроме того, американская армия отменила запланированные выступления украинских военных в Центре маневренной войны в Форт-Беннинге.

К слову, ранее в Пентагоне заявили, что США понадобятся годы, чтобы догнать Украину в производстве дронов. Украинская промышленность в 2026 году планирует выпустить 6-7 млн FPV-дронов, в то время как американская программа на 1,1 млрд дол. предусматривает заказ только около 200 тыс. беспилотников. Проблемой для США является также полный запрет на китайские компоненты и детали в военных дронах. Чтобы наверстать отставание и перенять боевой опыт, Пентагон привлек шесть украинских компаний к испытаниям в Колорадо при условии создания совместных предприятий или переносе производства в Америку.

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