США раскритиковали Европу за финансирование войны РФ против Украины — заявление

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские страны косвенно финансируют войну России против Украины, покупая продукты российской нефти.

США раскритиковали Европу за финансирование войны РФ против Украины — заявление

Бессент / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент снова выступил с резкой критикой позиции европейских стран в контексте войны России против Украины.

Об этом стало известно во время его заявления, передает CNBC.

По его словам, «Европа находится на передовой конфликта», однако в то же время фактически продолжает косвенно финансировать президента РФ Владимира Путина, ведь покупает продукты переработки российской нефти через Индию.

«Европейцы сами финансируют войну против себя — такое и намеренное трудно придумать», — заявил Бессент.

Он подчеркнул, что считает позицию европейских государств крайне разочаровывающей, ведь именно они напрямую сталкиваются с последствиями украинско-российской войны.

«Индия начала закупать находящуюся под санкциями российскую нефть. А теперь угадайте, кто покупал продукты ее переработки? Европейцы. В итоге выходит, что они сами финансируют войну против себя», — объяснил американский министр.

Бессент также напомнил, что США ввели санкции и установили 25%-ную пошлину для Индии за закупку российской нефти. В то же время, европейские страны, по его словам, отказались присоединиться к этим ограничениям.

«Как выяснилось, причина в том, что они хотели заключить выгодное торговое соглашение. Поэтому каждый раз, когда вы слышите, как европейские лидеры говорят о важности украинского народа, помните: они ставят торговлю выше интересов украинцев», — заявил Бессент.

По его словам, для европейских стран собственная торговля важнее прекращения войны в Украине.

В ответ на замечание журналиста о том, что Европе нужны энергоресурсы, министр финансов США отметил, что дело в первую очередь в цене.

«Речь идет о желании иметь дешевую энергию. У нас в США тоже могла бы быть значительно более дешевая энергия, если бы мы согласились покупать находящуюся под санкциями российскую нефть», — подытожил он.

Напомним, такое заявление состоялось на фоне оглашения президентом США Дональда Трампа масштабного соглашения с Индией.

После этого стало известно, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия перестают покупать сырье у России. По крайней мере, об этом сообщил Reuters.

Как отмечает информационное агентство, в пятницу, 6 февраля, США и Индия приблизились к заключению торгового соглашения, заявив о границах договора, который они надеются заключить до марта и предусматривающего снижение пошлин и углубление экономического сотрудничества.

