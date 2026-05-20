США раскрыли секретные документы об НЛО: видевшие военные радары по всему миру

Агентство национальной безопасности США передало организации «Фонд раскрытия информации» 334 страницы рассекреченных отчетов об НЛО. В документах собраны данные военных радаров, фиксировавших неизвестные объекты по всему миру во время Холодной войны.

Содержимое рассекреченных документов и инциденты с истребителями

Хотя документы сильно отредактированы, в них описаны десятки случаев, когда советские истребители МиГ преследовали НЛО. В частности, один инцидент произошел над Китаем. В противном случае шесть самолетов «атаковали упомянутое НЛО», а еще раз догонять один неизвестный объект отправили сразу 13 истребителей.

В отчетах операторов радаров зафиксированы объекты разных форм: сферы, диски, звезды, яркие шары, а также аппараты в форме дирижаблей или сигар. Некоторые из них двигались бесшумно. В одном из сообщений, опубликованном в 20:00 по местному времени, указано:

«НЛО имел два желтых огня, летел на низкой высоте и сменил курс с севера на запад над этой точкой. Никакого шума не было слышно».

В противном случае свидетели информировали об объекте в форме большой звезды, который «поднимался и спускался с большой скоростью и очень большой высотой». Из-за своих скоростных характеристик и маневренности объект демонстрировал способности, которые делали его «невозможным быть летательным аппаратом». В одном из последних отчетов также упоминается «вытянутый огненный шар», впоследствии разделившийся на три отдельных огненных шара.

В самих отчетах разведывательное агентство не указало годы событий, конкретные страны или свидетельские имена, хотя считается, что по крайней мере один инцидент произошел в СССР или стране из его сферы влияния.

Уровень секретности и политический контекст

Несмотря на предположение в десятках файлов, что объекты могли быть воздушными шарами, АНБ маркировало каждый отчет как «Совершенно секретно, Умбра» — это один из самых высоких уровней безопасности для секретных сообщений ведомства.

Эта партия документов была обнародована после приказа президента Трампа раскрыть всю информацию, связанную с НЛО и инопланетянами. Публикация состоялась десять дней спустя после того, как первую часть своих файлов о расследовании в отношении НЛО раскрыл Пентагон.

История сорокалетней судебной борьбы

АНБ боролось против разглашения этих материалов более 40 лет. Судебный процесс начался в 1980 г., когда общественная группа подала иск на основании Закона о свободе информации. Тогдашний главный политический директор АНБ Юджин Йейтс добился закрытых судебных слушаний. В результате этого ведомство заставили опубликовать лишь краткое изложение 334-страничного отчета под названием «Меморандум Йейтса», который оставался засекреченным до 2009 года.

«Фактическая информация и данные сбора, упомянутые в этом меморандуме, никогда не были обнародованы», — отметил Хант Уиллис.

«Фонд раскрытия информации» подал новый запрос, требуя предоставить сопутствующие сверхсекретные материалы в меморандум. АНБ сначала отказало, но апелляционный совет разведывательного агентства признал предварительную классификацию ошибочной и отменил решение о содержании документов под замком.

Некоммерческая организация продолжает юридическую борьбу за полное снятие цензурных изъятий, чтобы открыть информацию о времени и месте зафиксированных событий.

«Просто неприемлемо, чтобы исключения из классификации секретности оставались в правительственных документах, предшествующих Закону о гражданских правах. Мы стремимся к тому, чтобы суды проверили законность этих изъятий и привлекли эти агентства к ответственности за публичную прозрачность, которую преследовал Конгресс», — заявил Уиллис.

Напомним, генерал-майор скрылся при загадочных обстоятельствах, оставив телефон дома. Его прошлая служба придает делу особый резонанс на фоне новых заявлений Трампа о рассекречивании архивов НЛО.

