- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 457
- Время на прочтение
- 3 мин
США раскрыли секретные документы об НЛО: видевшие военные радары по всему миру
США после 40 лет судов обнародовало 334 страницы секретных отчетов об НЛО.
Агентство национальной безопасности США передало организации «Фонд раскрытия информации» 334 страницы рассекреченных отчетов об НЛО. В документах собраны данные военных радаров, фиксировавших неизвестные объекты по всему миру во время Холодной войны.
Об этом пишет Daily mail.
Содержимое рассекреченных документов и инциденты с истребителями
Хотя документы сильно отредактированы, в них описаны десятки случаев, когда советские истребители МиГ преследовали НЛО. В частности, один инцидент произошел над Китаем. В противном случае шесть самолетов «атаковали упомянутое НЛО», а еще раз догонять один неизвестный объект отправили сразу 13 истребителей.
В отчетах операторов радаров зафиксированы объекты разных форм: сферы, диски, звезды, яркие шары, а также аппараты в форме дирижаблей или сигар. Некоторые из них двигались бесшумно. В одном из сообщений, опубликованном в 20:00 по местному времени, указано:
«НЛО имел два желтых огня, летел на низкой высоте и сменил курс с севера на запад над этой точкой. Никакого шума не было слышно».
В противном случае свидетели информировали об объекте в форме большой звезды, который «поднимался и спускался с большой скоростью и очень большой высотой». Из-за своих скоростных характеристик и маневренности объект демонстрировал способности, которые делали его «невозможным быть летательным аппаратом». В одном из последних отчетов также упоминается «вытянутый огненный шар», впоследствии разделившийся на три отдельных огненных шара.
В самих отчетах разведывательное агентство не указало годы событий, конкретные страны или свидетельские имена, хотя считается, что по крайней мере один инцидент произошел в СССР или стране из его сферы влияния.
Уровень секретности и политический контекст
Несмотря на предположение в десятках файлов, что объекты могли быть воздушными шарами, АНБ маркировало каждый отчет как «Совершенно секретно, Умбра» — это один из самых высоких уровней безопасности для секретных сообщений ведомства.
Эта партия документов была обнародована после приказа президента Трампа раскрыть всю информацию, связанную с НЛО и инопланетянами. Публикация состоялась десять дней спустя после того, как первую часть своих файлов о расследовании в отношении НЛО раскрыл Пентагон.
История сорокалетней судебной борьбы
АНБ боролось против разглашения этих материалов более 40 лет. Судебный процесс начался в 1980 г., когда общественная группа подала иск на основании Закона о свободе информации. Тогдашний главный политический директор АНБ Юджин Йейтс добился закрытых судебных слушаний. В результате этого ведомство заставили опубликовать лишь краткое изложение 334-страничного отчета под названием «Меморандум Йейтса», который оставался засекреченным до 2009 года.
«Фактическая информация и данные сбора, упомянутые в этом меморандуме, никогда не были обнародованы», — отметил Хант Уиллис.
«Фонд раскрытия информации» подал новый запрос, требуя предоставить сопутствующие сверхсекретные материалы в меморандум. АНБ сначала отказало, но апелляционный совет разведывательного агентства признал предварительную классификацию ошибочной и отменил решение о содержании документов под замком.
Некоммерческая организация продолжает юридическую борьбу за полное снятие цензурных изъятий, чтобы открыть информацию о времени и месте зафиксированных событий.
«Просто неприемлемо, чтобы исключения из классификации секретности оставались в правительственных документах, предшествующих Закону о гражданских правах. Мы стремимся к тому, чтобы суды проверили законность этих изъятий и привлекли эти агентства к ответственности за публичную прозрачность, которую преследовал Конгресс», — заявил Уиллис.
Напомним, генерал-майор скрылся при загадочных обстоятельствах, оставив телефон дома. Его прошлая служба придает делу особый резонанс на фоне новых заявлений Трампа о рассекречивании архивов НЛО.