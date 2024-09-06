США рассчитывают на перезагрузку отношений с Россией – The Economist

Именно по этой причине, по данным источников, администрация Байдена не отменяет ограничения для Украины по ударам по целям на территории РФ.

В последние месяцы США высказывали все новые причины ограничения для Украины на использование американского оружия против целей в России. По предположениям источников, администрация Джо Байдена не хочет поставить под угрозу "перезагрузку" отношений с Москвой в будущем.

Об этом говорится в статье The Economist.

Разочарование Украины растет с каждым днем из-за ограничений, которые администрация Байдена наложила на использование американского оружия против целей в России. Когда Россия в течение двух дней на прошлой неделе (26 и 27 августа) запускала мощные ракеты и беспилотники по городам и энергетической инфраструктуре, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ОПУ Андрей Ермак находились в Вашингтоне, чтобы изменить политику (США – ред.). Украинская команда искала разрешение атаковать американскими ракетами некоторое количество ценных целей.

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Их миссия является прямым ответом на изменчивые оправдания Пентагона и должностных лиц, ответственных за нацбезопасность, относительно того, почему ограничения должны оставаться в силе, в то время как другие якобы красные линии стали размыты до точки невидимости. Общий запрет на поражение целей в России, например, был отменен в мае, когда Украина сообщила, что она может нанести длительные удары российским войскам, которые с другой стороны границы готовятся атаковать Харьков. Когда месяц назад украинцы зашли на Курщину, они взяли с собой ракетные батареи HIMARS, развернутые против российских войск. Возражений (со стороны администрации Байдена – ред.) не последовало.

Причиной, по которой ранее Украине не разрешали использовать американское оружие против целей в России, было то, что это может спровоцировать эскалационный ответ со стороны Кремля, который в конечном итоге приведет к еще большему вреду Украине и даже может привести к тому, что Россия прибегнет к применению ядерного оружия. Однако это оправдание становится все более натянутым.

В последние месяцы высказывались новые причины сдерживания Украины. Неназванные чиновники предположили, что администрация Байдена не желает поставить под угрозу "перезагрузку" отношений с Москвой в будущем. Другие официальные лица утверждают, что если позволить Украине использовать ATACMS – систему большего радиуса действия, чем HIMARS – против целей в России, это не изменит стратегическую картину, поскольку американские ракеты, имеющиеся у Украины, не обеспечивают такой дальности. Россия переместила большинство своих самолетов, которые использовались для запуска мощных авиабомб, на аэродромы за пределы радиуса действия ракет ATACMS.

Кроме того, администрация Байдена запретила Великобритании и Франции разрешать Украине применять Storm Shadow/SCALF за пределами украинской территории.

К слову, в конце августа CNN сообщило, что Украина предоставила администрации Байдена список объектов на территории России, которые хочет атаковать ракетами ATACMS. Сейчас Вашингтон еще рассматривает этот запрос.

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