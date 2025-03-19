США рассекретили документы по убийству президента Джона Кеннеди

Оцифровка и обнародование новых материалов продолжается, и в будущем доступ к архивам будет постепенно расширяться.

Национальный архив США обнародовал последнюю часть засекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, произошедшего в ноябре 1963 года. Соответствующий указ ранее подписал Дональд Трамп.

По информации архива, к публичному доступу открыто 1123 новых документа.

В общей сложности администрация Трампа обязалась опубликовать около 80 тысяч страниц материалов в неотредактированном виде.

Все желающие могут ознакомиться с рассекреченными записями онлайн на официальном сайте Национального архива США. Также доступ к материалам возможен в печатном формате или на аналоговых носителях в Национальном архиве в Колледж-Парке, штат Мэриленд.

Среди обнародованных документов есть записи, остающиеся под судебной печатью или содержащие информацию, которая касается тайны присяжных. Отдельные материалы включают данные по налоговым декларациям, переданным правительству частными лицами, а также информацию от Службы внутренних доходов (IRS).

Оцифровка и обнародование новых материалов продолжается, и в будущем доступ к архивам будет постепенно расширяться.

Джона Кеннеди смертельно ранили 22 ноября 1963, когда он передвигался в открытом лимузине-кабриолете через центр Далласа. В убийстве президента обвинили Ли Гарви Освальда, которого вскоре после ареста застрелили, не дав ему предстать перед судом.