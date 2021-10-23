США рассекретят новые данные об убийстве Джона Кеннеди: что известно

США рассекретят новые данные об убийстве Джона Кеннеди: что известно

Некоторые записи обнародуют уже 15 декабря.

США в конце года обнародуют новые материалы по убийству 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы государства Джо Байдена сообщает Bloomberg.

Отмечается, что некоторая информация о смерти Кеннеди 22 ноября 1963 года до сих пор оставалась тайной, чтобы "защититься от очевидного вреда военной обороне, разведывательным операциям, правоохранительным органам или внешнеполитическим отношениям".

Однако теперь Национальное управление архивов и документации США с несколькими правительственными агентствами и ведомствам должно будет определить, стоит ли в дальнейшем сохранять в тайне нераскрытые материалы.

Согласно решению Байдена, некоторые записи будут обнародованы 15 декабря, а большая часть или сразу вся информация — до конца 2022 года.

Ранее бывший глава ЦРУ США Джеймс Вулси заявил, что к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года причастны советские спецслужбы. Он обвиняет первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева в организации покушения на убийство.

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