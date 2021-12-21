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США расширили список стран, поездки в которые нежелательны: названа причина

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США расширили список стран, поездки в которые нежелательны: названа причина

Associated Press

В настоящее время в этом списке около 85 государств, включая почти все европейские страны.

Американский Госдеп и Центры США по контролю и профилактике заболеваний из-за высокого уровня распространения коронавируса добавили в список стран, поездки в которые нежелательны, Испанию, Финляндию, Чад, Ливан, Бонайре, Монако, Сан-Марино и Гибралтар.

США расширили список стран, подпадающих под категорию "Уровень 4: Очень высокий". В настоящее время в этом списке около 85 государств, включая почти все европейские страны.

Напомним, в самих Соединенных Штатах Америки штамм коронавируса "Омикрон" опередил другие варианты COVID-19 и в настоящее время является доминирующей версией. По данным этого американского медрегулятора, вариант "Омикрон" в настоящее время составляет большинство случаев COVID-19 в США - 73,2 %, а в некоторых районах северо-запада и юго-востока США на его долю приходится более 95% случаев.

Напомним, что Украина одной из первых в Европе прошла осеннюю вспышку заболеваемости COVID-19.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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