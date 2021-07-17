США расследуют "акустические атаки" на своих дипломатов в Вене: среди подозреваемых — Россия

Проблемы со здоровьем у дипломатов могли возникнуть в результате применения микроволнового или радиоволнового оружия.

Власти США расследуют недавние загадочные инциденты со здоровьем своих дипломатов в столице Австрии Вене, у которых обнаружили "Гаванский синдром". Среди подозреваемых в акустической атаке — Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"В сотрудничестве с нашими партнерами в американском правительстве мы расследуем сообщения о возможных непонятных инцидентах со здоровьем среди сотрудников посольства США в Вене", — заявили в Госдепартаменте.

По словам собеседников агентства, непонятные проблемы со здоровьем у американских дипломатов могли возникнуть в результате применения микроволнового или радиоволнового оружия. Проблема получила название "Гаванский синдром", поскольку первые случаи такого заболевания были обнаружены у персонала посольства США на Кубе в 2016 году.

Напомним, ранее разведка США заподозрила Россию в причастности к атакам на американских дипломатов в Вене акустическими волнами или "направленной энергией". Американское издание Politico сообщало, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.

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