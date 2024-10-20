США расследуют утечку "сверхсекретных данных" о планах Израиля: детали

В США расследуют утечку сверхсекретных данных американской разведки о планах Израиля.

Об этом пишет CNN.

Документы, датированные 15 и 16 октября, опубликовал в Telegram аккаунт под названием Middle East Spectator.

Они вышли под грифом "совершенно секретно" и указывают на то, что их могут видеть только Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

"Они описывают подготовку Израиля к удару по Ирану. В одном из документов, на котором указано, что он был составлен Национальным агентством геопространственной разведки, говорится, что планы предполагают перемещение Израилем боеприпасов", — говорится в сообщении.

В то время как в другом документе говорится об обучении израильских военно-воздушных сил с применением ракет класса "воздух-поверхность", которые, как считают, также являются подготовкой к удару по Ирану. CNN не цитирует непосредственно документы и не показывает их.

Напомним, в субботу, 19 октября, израильские самолеты сбросили над южной частью Сектора Газы открытки, на которых изображен мертвый лидер ХАМАС Яхью Синвар, с сообщением о том, что "ХАМАС больше не будет править Газой".

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