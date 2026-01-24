США рассматривают полную морскую блокаду поставок нефти на Кубу

Флаг Кубы / © Associated Press

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант полной морской блокады поставки нефти в Кубу, чтобы усилить давление на коммунистические власти в Гаване.

Об этом сообщают источники, приближенные к переговорам, пожелавшим остаться анонимными, передает Politico.

Инициативу поддерживает государственный секретарь США Марко Рубио — сын кубинских эмигрантов и многолетний критик кубинского режима. По его словам, перекрытие доступа к энергоресурсам является ключевым фактором для свержения коммунистических властей, находящихся у руля с 1959 года.

Реклама

Возможная блокада рассматривается как продолжение уже предпринятых шагов, в частности, прекращение поставок венесуэльской нефти, которая долгое время была основным источником горючего для Кубы. После ареста венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и сокращения поставок из Венесуэлы главным поставщиком острова осталась Мексика.

Однако отмечается, что этих объемов недостаточно, чтобы полностью покрыть энергетические потребности Кубы.

В материале говорится, что введение полной блокады может иметь серьезные гуманитарные последствия — в частности, дефицит горючего и продовольствия, а также новую волну миграции. В то же время в Вашингтоне считают, что экономическая уязвимость Гаваны создает условия для политических изменений в 2026 году.

Юридической основой для таких действий может стать Закон LIBERTAD, известный также как Акт Гелмса—Бертона, закрепляющий торговое эмбарго США по отношению к Кубе.

Реклама

Ранее сообщалось, что Администрация Дональда Трампа изучает возможность смены власти на Кубе уже до конца 2026 года.

Мы ранее информировали, что президент Кубы Мигель Диас-Канель резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможном соглашении с Вашингтоном.