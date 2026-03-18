США рассматривают смягчение санкций против Венесуэлы для увеличения добычи нефти - Bloomberg

Нефть

Администрация США планирует предпринять дополнительные шаги по смягчению санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы , чтобы увеличить добычу нефти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В частности, речь идет о выдаче новых индивидуальных лицензий, позволяющих иностранным компаниям работать в Венесуэле без нарушения американских санкций.

Ожидается, что такие решения могут быть объявлены в ближайшее время.

Причина — скачок цен на нефть из-за войны с Ираном

Ослабление санкций рассматривается как один из способов стабилизировать рынок нефти на фоне роста цен, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Аналитики отмечают, что даже частичное снятие ограничений может позволить Венесуэле увеличить добычу примерно на 200-400 тысяч баррелей в сутки.

Впрочем, этот объем остается относительно небольшим по сравнению с мировым спросом.

США уже меняют политику по венесуэльской нефти

Это не первый шаг Вашингтона в этом направлении. Ранее США уже частично смягчали санкции, чтобы разрешить сделки с венесуэльской нефтью и стимулировать добычу.

Новые меры могут свидетельствовать о дальнейшем пересмотре политики США на фоне глобальных энергетических вызовов.

Напомним, ранее Соединенные Штаты предложили Индии покупать венесуэльскую нефть , чтобы заменить импорт из России. Таким образом, Москва может потерять ключевой рынок сбыта сырья, доходы от продажи которого являются основным источником пополнения военного бюджета государства-агрессорки.