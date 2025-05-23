США рассматривают возможность вывода военных из Южной Кореи - WSJ

Американские военные

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план вывода примерно 4 500 американских военнослужащих из Южной Кореи и их перемещение в другие регионы Индо-Тихоокеанского региона, в том числе на остров Гуам.

Об этом пишет WSJ.

Эта инициатива является частью неформального пересмотра политики в отношении Северной Кореи и еще не была представлена президенту Трампа.

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Высокопоставленные военные лидеры, включая генерала армии Ксавье Брансона и адмирала Самуэля Папаро, предупреждают, что сокращение контингента может ослабить эффективность США в противодействии угрозам Северной Кореи, Китая и России.

Пентагон пока не объявил ни о каких официальных изменениях в политике, а решение об уровне военного присутствия США может зависеть от развития ситуации в Украине и дальнейшей поддержки Киева.

Американское военное присутствие в Южной Корее, которая составляет около 28 500 военных, долгое время служила важным сдерживающим фактором в регионе. Некоторые политики в сфере обороны призывают Южную Корею взять на себя большую ответственность за собственную оборону, чтобы США могли сосредоточиться на противодействии Китаю.

Регион остается напряженным, особенно после того как Северная Корея недавно запустила крылатые ракеты и официально назвала Южную Корею своим главным врагом.

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