США разблокируют продажу F-16 для Турции: Politico назвало условие

В свою очередь Анкара обязуется не применять самолеты против союзников по НАТО.

США могут дать согласие на продажу Турции современных истребителей F-16. Впрочем, для этого есть условие. Да, Анкара должна дать обязательство не применять реактивные самолеты против союзников по НАТО. В частности, против Греции.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, официальные лица Белого дома готовы продвинуться с передачей истребителей F-16 Турции после того, как Турция дала зеленый свет Швеции для вступления в НАТО. Сотрудники администрации президента США выступили за продажу партии самолетов.

Отмечается, что желание турецкого президента приобрести новые F-16 рассматривалось как рычаг влияния. Ведь его коллега Джо Байден оказывал давление на Эрдогана, чтобы тот отказался от своих возражений относительно допуска Швеции в НАТО. В конце концов, лидер Турции на условия согласился.

Впрочем, Вашингтон хочет ввести ограничения на использование боевых самолетов. Кроме того, администрация Байдена не может продать самолеты без поддержки республиканцев и демократов, ранее выступавших против передачи F-16 Анкаре.

"Одним из оставшихся вопросов вызывают опасения, является то, как Турция может применять предоставленные США истребители", — пишут авторы материала.

По словам сенатора Боба Менендеса, между администрацией Байдена и Палатой представителей ведутся переговоры по условиям и обязательствам, на которых США согласятся продать истребители Турции. Вероятно, общий знаменатель в скором времени будет найден, добавляют в Politico.

США также могут поддержать модернизацию имеющихся в Турции F-16, если Греция получит истребители F-35, а Вашингтон гарантирует, что Греция будет иметь военное преимущество Турции. Возможно, от Анкары потребуют начать переговоры с Афинами, а также больше давить на Кремль. В частности, по продлению "зернового соглашения".

F-16 для Украины

Politico сообщало, что Украина получит первые истребители F-16 в начале 2024 года. Издание пишет, что графики поставок самолетов для ВСУ до сих пор "висят в воздухе". Впрочем, кто именно передаст истребители, пока неясно. Это могут быть Нидерланды и Дания.

Между тем источник ТСН.ua в правительстве сообщил, когда стартуют учения для украинских пилотов. Отмечается, что уже в первые недели июля летчики начнут овладевать истребителями F-16.

На днях Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) принял проект создания в стране центра подготовки лётчиков для управления истребителями. Так, украинских пилотов будут учить управлять самолетами F-16 в Румынии.

Кроме того, известно, что Украина получит от Польши инфраструктуру обучения на самолетах F-16. В Варшаве говорят, что это еще одно доказательство решительности Польши поддерживать Украину против жестокого вторжения России.

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