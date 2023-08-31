США разместят в Британии 54 истребителя-носителя ядерного оружия — The Telegraph

Потенциальное возвращение американского ядерного оружия на британскую территорию эксперты назвали доказательством того, что Запад вступил в новую Холодную войну.

США уже в 2023 году разместят в Великобритании две эскадрильи своих новых истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, две эскадрильи F-35 в скором времени прибудут на арендованную военно-воздушными силами США авиабазу Лейкенхит в британском Саффолке.

Эти стелс-реактивные самолеты предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок, способны выполнять миссии воздух-воздух и собирать разведывательные данные.

Известие о размещении F-35 появилось после того, как в официальных документах было отмечено, что ядерное оружие США может вернуться на британскую землю. Согласно этим документам, американский Конгресс получил бюджетный запрос от ВВС на 50 млн. дол. для строительства "общежития гарантий" на американской авиабазе. Термин "гарантия" используется в военном языке США для обозначения ядерного оружия.

По оценкам директора Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, новое финансирование авиабазы будет направлено на "модернизацию хранилищ ядерного оружия и добавление жилых помещений для персонала, который будет выполнять миссию".

Источник издания из оборонной сферы сообщил: "F-35 будут базироваться там. Они были развернуты там и прибудут в конце этого года, если не где-то в 2024-ом".

Какие возможности F-35

Военные источники назвали "существенным" переход на 54 самолета F-35, которые заменят F-15, расположенных сегодня на авиабазе. F-15 способны нести ядерное оружие, но менее совершенны.

"Это более новый, мощный самолет, который имеет больший радиус действия и незаметность, что является решающим, если вы собираетесь использовать его для точного сброса ядерных бомб", – рассказал источник в сфере обороны.

Разместят ли США свое ядерное оружие в Британии

На американской авиабазе Лейкенхит до 2008 года хранилось всего 110 ядерных бомб США. Боеголовки были изъяты после уменьшения угрозы ядерной войны.

Также читайте Путин и Ким Чен Ын готовятся заключить соглашение о поставках боеприпасов — CNN

Сейчас в Минобороны отказываются комментировать, были ли или будут ли размещены американские ядерные боеголовки в Британии.

Потенциальное возвращение ядерного оружия США на британскую территорию эксперты назвали доказательством того, что Запад вступил в новую Холодную войну.

Сигнал России

"Это абсолютно Холодная война, и это стратегическое противостояние. Это игра в покер. Если США размещают ядерное оружие в Великобритании, это сигнал России, что они серьезны", — заявил Хэмиш де Бреттон-Гордон, экс-командир Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка Британии и НАТО.

"Средство сдерживания является лишь средством сдерживания, если враг думает, что вы его используете. Это работало в последние 75 лет, но сейчас мы находимся в таком положении, когда тиран в нестабильной стране угрожает применить ядерное оружие, и единственный способ остановить их – заставить увидеть, что они получат ответ", – объяснил де Бреттон-Гордон.

К слову, Финляндия и США ведут переговоры о новом соглашении о сотрудничестве в оборонной сфере, предусматривающем размещение американских военных на финской территории.

Читайте также: