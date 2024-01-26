США разместят ядерное оружие в Британии, чтобы противостоять угрозе со стороны России — The Telegraph

США вывели ядерные ракеты из Британии в 2008 году, полагая, что угроза развязывания войны со стороны Москвы уменьшилась.

Соединенные Штаты планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет из-за роста угрозы со стороны России.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона, имеющиеся в открытом доступе.

В издании утверждают, что контракты на закупку нового объекта на авиабазе Лейкенхит в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить здесь ядерные боеголовки.

В документах Минобороны США, размещенных на сайте государственных закупок на этой неделе, а также в августе прошлого года, речь идет о необходимости приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к "будущей ядерной миссии" в Великобритании.

Британские журналисты предполагают, что на авиабазе разместят гравитационные бомбы B61-12, которые имеют переменную мощность до 50 килотонн, что более чем втрое превышает мощность атомного оружия, сброшенного на Хиросиму в 1945 году.

Кроме того, говорится в публикации, США уже объявили о планах размещения двух эскадрилий истребителей пятого поколения F-35, которые могут нести тактическое ядерное оружие, в составе 48 истребительного крыла в Лейкенхите.

США вывели ядерные ракеты из Британии в 2008 году, полагая, что угроза развязывания войны со стороны Москвы уменьшилась.

Вероятный возврат ядерного оружия является частью программы развития и модернизации ядерных объектов в ответ на обострение напряженности с Кремлем после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Россия заявила, что размещение американского оружия в Британии будет расценено Москвой как "эскалация" и будет предусматривать "компенсационные контрмеры".

В настоящее время США имеют ядерные боеголовки, размещенные в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции согласно соглашению НАТО о разделе ядерного оружия.

Напомним, в Беларуси обновили военную доктрину, впервые предусматривающую использование ядерного оружия.

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