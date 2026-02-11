ТСН в социальных сетях

Мир
24
2 мин

США размышляли над захватом иранских танкеров с нефтью, но отказались

От идеи отказались из-за угрозы ответных мер и возможного влияния на мировые цены на нефть.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Танкер

Танкер / © Associated Press

Представители администрации Дональда Трампа обсуждали возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что США уже захватили несколько судов с иранской нефтью в пределах двухмесячной блокады находящихся под санкциями танкеров и обслуживающих Венесуэлу.

Эти танкеры, входящие в так называемый «теневой флот», помогают перевозить «нелегальную нефть» из находящихся под санкциями стран, включая поставки в Китай и других покупателей.

Politico пишет, что блокирование США загрузки нефти в Иране для таких танкеров могло бы взорвать основной источник дохода Тегерана. Это соответствовало бы стратегии, которую Белый дом применял в декабре в Карибском море.

Чиновники подчеркнули, что это был один из нескольких вариантов администрации Трампа, чтобы заставить Иран заключить соглашение об ограничении ядерной программы. Однако такой шаг считался актом войны.

В ответ Иран мог бы конфисковать танкеры с нефтью союзников США или заменять Ормузский пролив, через который проходит до 25% мировых поставок нефти. Оба сценария с высокой вероятностью резко повысили бы цены на нефть, создав политическое давление на Белом доме.

По данным официальных лиц, только в 2026 году Минфин США ввел санкции против более 20 судов с иранской нефтью, что делает их потенциальными объектами для конфискации.

Ранее сообщалось, что американские военные провели операцию по перехвату судна Aquila II, перевозившего российскую и венесуэльскую нефть в обход санкций.

Мы ранее информировали, что США опрокинули на Ближний Восток дополнительный эсминец Delbert D. Black.

24
