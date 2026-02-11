- Дата публикации
США размышляли над захватом иранских танкеров с нефтью, но отказались
От идеи отказались из-за угрозы ответных мер и возможного влияния на мировые цены на нефть.
Представители администрации Дональда Трампа обсуждали возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что США уже захватили несколько судов с иранской нефтью в пределах двухмесячной блокады находящихся под санкциями танкеров и обслуживающих Венесуэлу.
Эти танкеры, входящие в так называемый «теневой флот», помогают перевозить «нелегальную нефть» из находящихся под санкциями стран, включая поставки в Китай и других покупателей.
Politico пишет, что блокирование США загрузки нефти в Иране для таких танкеров могло бы взорвать основной источник дохода Тегерана. Это соответствовало бы стратегии, которую Белый дом применял в декабре в Карибском море.
Чиновники подчеркнули, что это был один из нескольких вариантов администрации Трампа, чтобы заставить Иран заключить соглашение об ограничении ядерной программы. Однако такой шаг считался актом войны.
В ответ Иран мог бы конфисковать танкеры с нефтью союзников США или заменять Ормузский пролив, через который проходит до 25% мировых поставок нефти. Оба сценария с высокой вероятностью резко повысили бы цены на нефть, создав политическое давление на Белом доме.
По данным официальных лиц, только в 2026 году Минфин США ввел санкции против более 20 судов с иранской нефтью, что делает их потенциальными объектами для конфискации.
Ранее сообщалось, что американские военные провели операцию по перехвату судна Aquila II, перевозившего российскую и венесуэльскую нефть в обход санкций.
Мы ранее информировали, что США опрокинули на Ближний Восток дополнительный эсминец Delbert D. Black.