США разослали тревожный сигнал своим посольствам по всему миру: детали

Флаг США

Реклама

Государственный департамент США издал распоряжение для всех своих дипломатических представительств по всему миру о немедленном проведении оценки ситуации с точки зрения безопасности. Причиной столь беспрецедентного шага Вашингтон называет обострение вооруженного конфликта с участием Ирана и систематические атаки на американские объекты.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутреннюю телеграмму Государственного департамента.

Документ, подписанный государственным секретарем Марко Рубио, содержит указание о том, что приказ поступил от замминистра по вопросам управления Джейсона Эванса.

Реклама

В телеграмме говорится, что «все представительства по всему миру» обязаны немедленно созвать комитеты по чрезвычайным ситуациям. Эти междисциплинарные группы должны выявить возможные угрозы, спланировать алгоритм действий на случай возникновения и тщательно пересмотреть собственную систему безопасности.

Следует отметить, что хотя подобные распоряжения в последние недели уже направлялись в дипломатические представительства на Ближнем Востоке, этот приказ стал первым случаем, когда глобальная проверка систем безопасности была распространена абсолютно на все американские посольства в мире из-за войны с Ираном.

Сам Госдепартамент отказался от развернутых комментариев, выпустив только короткое заявление. В ведомстве подчеркнули, что раскрытие внутренней переписки является «неуместным», а заседание комитетов является «стандартным элементом наших протоколов управления рисками и готовности». Также там добавили, что время проведения таких заседаний не обязательно указывает на возникновение новой или конкретной угрозы.

Причиной столь глобальной реакции стала серия непрерывных атак. С начала американо-израильской бомбардировочной кампании, которая стартовала 28 февраля, несколько посольств США подверглись нападениям непосредственно со стороны Ирана и подконтрольных ему группировок. Это привело к временному закрытию ряда представительств и приказов американскому персоналу покинуть территорию многих стран.

Реклама

Последствия атак крайне серьезны. Согласно оценкам, с которыми ознакомились журналисты, посольство США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) после недавней атаки беспилотника оказалось частично «невосстанавливаемым». В здании частично обрушилась крыша, а другие помещения были сильно загрязнены дымом.

Кроме того, угроза вышла за пределы ближневосточного региона. Были зафиксированы несколько случаев насилия в других странах, среди которых стрельба возле консульства США в Торонто (Канада) и взрыв вблизи посольства США в Осло (Норвегия).

Война в Иране — Тегеран атакует посольства США

Напомним, в ночь на 18 марта вблизи посольства США в «зеленой зоне» Багдада во второй раз подряд раздались взрывы. По данным местных сил безопасности, на которые ссылается CNN, дипломатическую миссию атаковали с помощью дронов и ракет, что привело к повреждениям вблизи здания. Силы ПВО смогли перехватить, по меньшей мере, две ракеты, направленные на посольство, информация о жертвах не поступала.

Также утром во вторник, 17 марта, Иран атаковал посольство США и гостиницу «Аль-Рашид» в иракском городе Багдад. По данным CNN, системы ПВО сбивали враждебные цели непосредственно вблизи дипломатической миссии. Кроме того, власти Ирака заявили об обстреле нефтяного месторождения Маджнун на юге страны.

Реклама

Массированные нападения также затронули Объединенные Арабские Эмираты, которые были вынуждены временно закрыть свое воздушное пространство из-за факторов безопасности. Власти Абу-Даби приостановили операции на огромном газовом месторождении Шах из-за пожара, нанесенного ударом дрона. Еще одно возгорание в результате атаки беспилотника произошло в нефтепромышленной зоне в городе Фуджейра.