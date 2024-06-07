США разрабатывают более агрессивную стратегию по ядерному оружию — СМИ

Вашингтон вынужденно идет на такой шаг, из-за отказа РФ и КНР обсуждать контроль над ядерным вооружением.

Соединенные Штаты разрабатывают более решительную стратегию по нераспространению ядерного оружия в мире.

Об этом говорится в статье Semafor.

Чиновник из администрации президента Джо Байдена рассказал журналистам, что Вашингтон считает нужным "принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями" в контексте растущей глобальной напряженности и "внести определенные коррективы в нашу позицию и возможности".

Ожидается, что старший директор Белого дома по контролю над вооружениями Пранай Вадди в пятницу очерчит новое направление развития в данной сфере.

В прошлом году Вашингтон предложил Китаю и РФ обсудить контроль над ядерным оружием, однако в Пекине и Москве от этого отказались, что заставило США изменять подход.

У Байдена заявили, что Вашингтон все еще не прочь провести переговоры по вопросу контроля над ядерным вооружением, но хочет показать, что отказ со стороны России и Китая будет иметь последствия.

"Россия и Китай столкнутся с понижением уровня безопасности, если они будут продолжать отказываться от переговоров", — сказал он.

Издание пишет, что хотя обе страны предложили относительно мало конкретики по поводу грядущих изменений в политике, все более жесткое мышление администрации нашло отражение в решениях о разработке США новой ядерной гравитационной бомбы.

Чиновник также добавил, что Белый дом также рассматривает возможность дальнейшего развития ядерных сил Соединенных Штатов в условиях растущей ядерной угрозы и работает над тем, чтобы обеспечить ключевых союзников возможностями наносить удары на большие расстояния и средствами наблюдения, необходимыми для самозащиты.

Белый дом начинает закладывать основу для ключевых ядерных вопросов, с которыми столкнется президент Байден в случае своего переизбрания. Хотя США и Россия остаются юридически связанными новым Договором о сокращении наступательных вооружений (СНВ), последнее соглашение, ограничивающее два крупнейших ядерных арсенала мира, истекает в 2026 году.

"Если будет второй срок, ключевым вопросом для нашей администрации будет то, как мы подойдем к этой дате, 6 февраля 2026 года. Мы должны думать о среде, в которой мы не будем ограничены, но так же, как и Россия, и Китай", – сказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что США осуществили тестовый запуск ракеты, способной достать Кремль.

Кроме того, мы ранее информировали, чтоСоловьев впал в истерику из-за "ядерца" Украины.

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