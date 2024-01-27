США разрабатывают новую стратегию помощи Украине без освобождения территорий – WР

В администрации президента США Джо Байдена разрабатывают новую стратегию помощи Украине, которая уменьшит ударение на отвоевание территории, а сосредоточится на отражении новых наступлений России.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Новый план является резким изменением по сравнению с прошлым годом, когда США и союзники поспешно направили обучение и современное оборудование в Киев в надежде, что это сможет быстро отбросить российские силы, оккупировавшие территории на востоке и юге Украины.

Эта попытка потерпела неудачу, главным образом из-за сильно укрепленных российских минных полей, отмечают в WР.

Новое контрнаступление может быть неудачным

"Совершенно ясно, что им (ВСУ. – Ред.) будет трудно попытаться осуществить такое же серьезное наступление на всех фронтах, которое они пытались сделать в прошлом году", – сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Сейчас идея США состоит в том, чтобы дать Украине возможность удержать позиции на поле боя и одновременно "перевести ее на другую траекторию, чтобы она стала гораздо сильнее до конца 2024 года", "вывести ее на более устойчивый путь", цитирует издание своего собеседника, который говорил в условиях анонимности.

Источники WР рассказали журналистам, что аналогичные усилия этого года Украины по контрнаступлению, вероятно, принесут такой же результат, как и в 2023 году, что подчеркнет силу Владимира Путина.

Документ о 10-летней поддержке от США: что известно

По информации издания, США и Франция готовят документ, в котором будут изложены конкретные обязательства по Украине на десятилетний период. Ранее схожий документ приняла Британия.

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Но успех этой стратегии почти полностью зависит от США, крупнейшего донора денег и техники, а также координатора многосторонних усилий. Этой весной администрация Байдена надеется опубликовать свое 10-летнее обязательство, при условии, что запрос на дополнительное финансирование Украины в размере $61 млрд. будет одобрен Конгрессом", – отмечает Washington Post.

Опасения, что США прекратят финансовую поддержку Украины, беспокоят как западных союзников, так и саму Украину.

По словам американских чиновников, документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также развитие украинских ВСУ, способных сдерживать российскую агрессию.

Он будет содержать конкретные обязательства и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помогут стране с политическими реформами, необходимыми для полной интеграции в западные институты.

Не случайно, по словам американского чиновника, надежды заключаются в том, что долгосрочное обещание – опять же при поддержке Конгресса – также поможет оказать помощь для Украины в будущем на случай, если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.

По словам официальных лиц США, тесно участвовавших в планировании, документ пишется с учетом четырех этапов: борьба, строительство, возобновление и реформирование.

Украина в 2024 году

Запад надеется, что в 2024 году Украина не потеряет больше территории, чем одна пятая часть страны, которая сейчас оккупирована Россией. Кроме того, западные правительства хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике, в которой ВСУ в последнее время добились большего успеха – обстрелах на большие расстояния.

В свою очередь Зеленский настаивает на том, что Украина продолжает наступление. Планы на 2024 год – это "не только оборона", – сказал он в недавнем видеообращении. "Мы хотим, чтобы наша страна сохранила инициативу, а не враг".

Но недавно встречавшиеся с ним частно американские политики говорят, что Зеленский сомневается в том, насколько амбициозными будут планы Украины без ясности относительно помощи США.

Американские политики говорят, что ожидают, что война в конечном итоге завершится переговорами, но также не думают, что Путин будет серьезно относиться к переговорам в этом году, отчасти потому, что он надеется на возвращение к власти Трампа и прекращение Штатами помощи Украине.

Ранее мы писали, почему США и ЕС не спешат вооружать Киев, готовясь к нападению России на НАТО.

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