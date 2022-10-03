США разрабатывают планы реагирования на "ядерную демонстрацию" Путина

Пока официальные лица предупреждают, что США не выявили подготовки к нанесению ядерного удара.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля в Соединенных Штатах разрабатывали планы реагирования на непредвиденные обстоятельства, в частности, ядерную угрозу.

Об этом CNN сообщает со ссылкой на собственные источники, информированные о последних разведданных.

США с самого начала вторжения 24 февраля разрабатывали планы реагирования на непредвиденные обстоятельства, в частности, возможность того, что Путин может пойти на "ядерную демонстрацию".

Рассматриваются варианты удара по Запорожской АЭС или взрыв ядерного устройства на большой высоте или вдали от населенных пунктов.

Вместе с тем, Россия пытается найти пути, как обойти санкции и получить необходимые для производства вооружения комплектующие. Так, Кремль получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных преступлений в Украине посредством иранских сетей контрабанды оружия.