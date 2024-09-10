США разрешат бить по России: в Киев едут главные дипломаты США и Британии после появления в России иранских ракет

Во вторник, 10 сентября, на пресс-конференции в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что Россия уже получила баллистические ракеты от Ирана и, вероятно, использует их против Украины в ближайшие недели.

По словам Энтони Блинкена, Вашингтон предупредил Иран, что передача России баллистических ракет будет "драматической эскалацией" и что против Тегерана мгновенно будут введены новые санкции. Госсекретарь также добавил, что Иран научил десятки российских военных применять свои баллистические ракеты Fath-360, имеющие максимальную дальность 120 км. Хотя украинские эксперты предполагают, что Россия также могла получить от Ирана ракеты Arman и Ababil, подобные HIMARS, дальностью около 80 км.

ТСН.ua уже сообщал, что поставку иранских ракет в Россию на прошлой неделе подтвердили руководители американской и британской разведок. Тегеран и Москва официально опровергли это. Однако член комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Ахмад Бахшайеш Ардестани цинично признал факт поставки фразой:

"Хуже, чем есть, быть не может. То, почему бы не в Россию (поставлять ракеты — ред.)? Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции из-за нашего партнерства с Россией. Европейцы продают Украине оружие. НАТО зашло в Украину, так почему бы нам не поддержать своего союзника отправкой ракет и беспилотников в Россию?".

В обмен на ракеты и шахеды, а ракеты Россия непременно использует для ударов по Украине, Иран получает соевые бобы и пшеницу из Москвы. Об этом заявили в Тегеране. Однако западные разведки также констатируют, что Россия может предоставлять Ирану ядерные технологии, что очень быстро создаст угрозу появлению у Тегерана готовых к применению ядерных боеголовок.

Новые западные санкции за поставку по Ирану ракет России будут касаться иранской государственной авиакомпании Iran Air. Это, а также упразднение двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном, как и о санкциях против причастных к иранской программе баллистических ракет и их передаче, уже подтвердили министры иностранных дел Британии, Германии и Франции. Официальный Лондон также отдельно наложил санкции на Воздушно-космические силы России, ее 924-й Госцентр беспилотной авиации (отвечает за поставку беспилотников в ВС РФ – ред.) и командование военно-транспортной авиации РФ.

Также во вторник, 10 сентября, стало известно, что в пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден встретится с премьером Британии Киром Стармером. По словам Энтони Блинкена, они обсудят предоставление Украине разрешения бить дальнобойными западными ракетами (а это в большинстве своем ATACMS и Storm Shadow) вглубь территории России, а не только по российскому приграничью. Эта встреча состоится после визита Энтони Блинкена и британского министра иностранных дел Дэвида Лемми в Киев в среду, 11 сентября. Об этом сообщила The Washington Post, хотя Reuters, ссылаясь на слова Лемми, говорил о визите в Киев на этой неделе.

Никаких сомнений в том, что они будут говорить о предоставлении разрешения Украине на удары дальнобойным американским и британским оружием в глубине территории России. И, по информации журналистки Axios Джулигрейс Бруфке, которая в соцсети Х ссылается на слова главы комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола, во время визита в Киев Энтони Блинкен сообщит украинцам о разрешении Вашингтона на удары вглубь территории России.

На "Рамштайне" на прошлой неделе, где впервые лично присутствовал президент Зеленский, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что какое-то одно-единственное средство не является решающим в войне, и "Украина имеет собственные достаточно мощные средства для поражения целей, расположенных далеко за пределами радиуса действия ATACMS или Storm Shadow".

А относительно интегрированной системы ПВО, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельман добавил, что это не "самый эффективный способ решения проблемы", ведь может привести к прямому столкновению ВВС НАТО и России, чего Альянс пытается избежать.