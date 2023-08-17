США разрешили Германии купить у Израиля ЗРК Arrow-3: в чем его особенность

Комплекс способен перехватывать баллистические ракеты.
Соединенные штаты Америки позволили Германии приобрести у Израиля систему противоракетной обороны Arrow-3 в рамках сделки на 3,5 миллиарда долларов.
Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает издание, в Министерстве обороны Израиля заявили, что официальные лица обеих стран примут участие в церемонии подписания письма-обязательства.
"После получения одобрения парламентов Израиля и Германии полный контракт будет готов к подписанию до конца 2023 года. А выделенные обязательства в размере 600 миллионов долларов позволят немедленно начать работу над проектом", - говорится в сообщении.
Заметим, зенитный ракетный комплекс Arrow-3 производства Israel Aerospace Industries разрабатывался совместно Израилем и США, он способен перехватывать баллистические ракеты.
Напомним, Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли еще две пусковые установки системы IRIS-T SLS.
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