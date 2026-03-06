США разрешили Индии временно покупать российскую нефть: что произошло

Добыча нефти / © Associated Press

Министерство финансов США сделало временное 30-дневное исключение из санкций, позволяющее нефтеперерабатывающим заводам Индии покупать российскую нефть .

Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент в соцсети Х.

По его словам, такой шаг был необходим, чтобы нефть и дальше поступала на глобальный рынок и не возник дефицит энергоресурсов.

"Чтобы нефть и дальше поступала на глобальный рынок, Минфин сделал временное 30-дневное исключение из санкций, что позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть", - написал Бессент.

В то же время, он отметил, что этот шаг не принесет значительных финансовых выгод России. По его словам, исключение касается только той нефти, которая уже находится в море и не может быть быстро перенаправлена.

Бессент также отметил, что США рассматривают Индию как важного партнера и ожидают, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти.

Кроме того, временное ослабление санкций должно помочь снизить напряжение на энергетическом рынке на фоне попыток Ирана влиять на глобальные поставки энергоносителей.

Напомним, ранее сообщалось, что американско-израильские удары по Ирану нарушают нефтяной экспорт из региона, обеспечивающий 20% мировых поставок нефти.

Кроме того, Иран совершил атаку на крупнейший в мире нефтяной терминал и НПЗ Рас-Танура в Саудовской Аравии.