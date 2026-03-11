США разрешили одной стране покупать российскую нефть — детали

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Реклама

Спустя месяц после того, как Индия согласилась по требованию США прекратить импорт нефти из РФ в обмен на торговое соглашение, Вашингтон разрешил Дели снова ее покупать.

Об этом рассказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт, передает «Суспильне».

По ее словам, решение о разрешении для Индии покупать российскую нефть принимали вместе президент Дональд Трамп, министр финансов Скотт Бессент и вся команда национальной безопасности.

Реклама

«Наши союзники в Индии были хорошими игроками и раньше перестали покупать санкционированную российскую нефть. Мы временно разрешили им принимать эту нефть, чтобы удовлетворить временный пробел в поставках через иранцев», — сказала спикер.

Левитт утверждает, что эта нефть уже и так находилась в море к моменту принятия решения. Она заверила, что эта краткосрочная мера не станет значительной финансовой выгодой для РФ.

Ранее Reuters, индийские нефтеперерабатывающие компании выкупили миллионы баррелей российской нефти после того, как США на месяц освободили ее из-под санкций. Индия имеет статус третьего по величине мирового импортера нефти.

Напомним, советники президента Трампа настаивают на срочном поиске выхода из войны с Ираном. Главные причины — резкий скачок цен на нефть.