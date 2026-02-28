США развернули масштабную кампанию в Иране: сколько продлится военная операция

© Reuters

Масштаб военной операции США в Иране значительно больше предыдущих действий Вашингтона.

Об этом заявил Джереми Баш, возглавлявший штаб ЦРУ и Министерства обороны США при администрации Барака Обамы в интервью NBC News.

Экс-чиновник подчеркнул, что нынешняя операция США в Иране не является одноразовым ударом.

По его словам, в отличие от предыдущих военных действий, нынешняя кампания большая, скоординированная и, вероятно, продлится несколько недель.

Баш сравнил события в Иране с операцией США в Венесуэле в начале 2026 года и другими действиями администрации Дональда Трампа.

По его оценке, предыдущие операции носили преимущественно разовый характер, в то время как нынешняя военная кампания в Иране значительно шире по масштабу и продолжительности.

«Те сделки были в основном разовыми. А эта большая, скоординированная, вероятно, многонедельная кампания», — сказал он.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, после начала атак США и Израиля на Иран, конфликт на Ближнем Востоке резко обострился. В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам в странах Персидского залива, в частности в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд — самый крупный объект США в регионе.

В Доси раздались мощные взрывы, зафиксировано падение обломков сбитых ракет. Власти Катара призвали жителей оставаться в укрытиях и держаться подальше от военных объектов, а также осудили иранские удары, назвав их нарушением национального суверенитета и заявив о праве на ответ в соответствии с международным правом.

К слову, после атак Иран запустил несколько баллистических ракет по Израилю. Иранские ответные удары также были направлены на американские базы в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и Бахрейн, Катар.

Также после масштабной американо-израильской атаки по территории Ирана министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан не пострадали и продолжают выполнять свои обязанности.

По его словам, в безопасности находятся другие ключевые представители руководства — глава судебной власти, спикер парламента и секретарь Совета национальной безопасности. В то же время иранская сторона подтвердила гибель отдельных чиновников и военных командиров в результате ударов, однако деталей относительно их имен или количества не обнародовала.