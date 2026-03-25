США разворачивают войска на Ближнем Востоке: Иран сделал заявление об американском десанте

В ближайшие дни вооруженные силы США готовятся развернуть не менее 1000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на трех человек, знакомых с этими планами.

Это армейское подразделение считается силами реагирования на чрезвычайные ситуации и может быть развернуто в сжатые сроки. В состав сил будет входить батальон боевой группы 1-й бригады.

Ранее официальные лица США заявили, что тысячи морских пехотинцев на борту нескольких кораблей ВМС отправятся в регион. Однако, если подразделения морской пехоты учатся выполнять миссии, включающие поддержку посольств США, эвакуацию гражданского населения и ликвидацию последствий стихийных бедствий, солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии учатся десантироваться с парашютом на вражескую или спорную территорию для обеспечения безопасности ключевых территорий и аэродромов.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, комментируя возможное развертывание войск, отметила, что «президент Трамп всегда располагает всеми военными возможностями».

По словам американского чиновника, который говорил на условиях анонимности, члены Комитета Сената по вооруженным силам должны получить секретный брифинг от представителей Пентагона в среду на Капитолийском холме, где, как ожидается, будет обсуждаться потенциальное развертывание войск.

Как отреагировал Иран

Тем временем спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в сети Х заявил, что в его стране внимательно следят за всеми передвижениями США в регионе, особенно за развертыванием войск.

Он предупредил, что американские десантники могут стать «жертвами бреда Нетаньяху», намекнув на ведущую роль Израиля в операции против Ирана.

«Не испытывайте нашу решимость защищать нашу землю», — предупредил Калибаф.

Война в Иране — последние новости

Возможное развертывание войск США на Ближнем Востоке планируется именно тогда, когда администрация президента Дональда Трампа заявляет о начале переговоров с Ираном о прекращении войны.

При этом Тегеран по косвенным каналам дал понять, что не заинтересован в возобновлении переговоров с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Зато иранская сторона хотела бы работать с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Недавно Иран сообщил о попадании снаряда по территории Бушерской АЭС. Иранские власти уверяют, что повреждений объекта и пострадавших нет, в то же время власти Кувейта предупредили об угрозе возможных радиационных утечек в соседних странах.